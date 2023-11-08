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  4. Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan Sergen Yalçın hamlesi! Ahmet Nur Çebi bırakır bırakmaz harekete geçti

Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan Sergen Yalçın hamlesi! Ahmet Nur Çebi bırakır bırakmaz harekete geçti

08.11.2023 09:34 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta son günlerde hareketli günler yaşanırken Ahmet Nur Çebi yaptığı basın toplantısında seçimde aday olmayacağını duyurmuştu. Çebi'nin bu kararı sonrası aday olacağını açıklayan Emre Kocadağ'dan Sergen Yalçın hamlesi geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta yaşanan kayıpların ardından başkan Ahmet Nur Çebi, yaptığı basın toplantısında 3 Aralık’taki seçimde aday olmayacağını açıkladı. Çebi, “Camianın dinginliğe, huzura ve birlik, beraberliğe ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için Beşiktaş’ı düşündüğüm için aday olmamaya karar verdim” ifadelerini kullandı.

LİSTE HAZIRLIKLARI HIZLANDI

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Beşiktaş Yönetimi’nde Asbaşkan olarak görev yapan ve aday olduğunu birçok kez belirten Emre Kocadağ, liste çalışmalarını sürdürürken Çebi'nin kararı sonrası girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi.

SERGEN YALÇIN KARARI

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Deneyimli yöneticinin, kulüp dernekleri ve camianın önde gelen iş adamlarıyla görüşmelerini hızlandırıp listesini en kısa sürede oluşturacağı bildirilirken seçilmesi halinde takımın başına Sergen Yalçın'ı getirme konusunda da temaslarını sıklaştırdığı ve Yalçın ile görüşmelerine hız verdiği de gelen bilgiler arasında.

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