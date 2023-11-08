Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan Sergen Yalçın hamlesi! Ahmet Nur Çebi bırakır bırakmaz harekete geçti

Beşiktaş'ta yaşanan kayıpların ardından başkan Ahmet Nur Çebi, yaptığı basın toplantısında 3 Aralık’taki seçimde aday olmayacağını açıkladı. Çebi, “Camianın dinginliğe, huzura ve birlik, beraberliğe ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için Beşiktaş’ı düşündüğüm için aday olmamaya karar verdim” ifadelerini kullandı.

LİSTE HAZIRLIKLARI HIZLANDI

Beşiktaş Yönetimi’nde Asbaşkan olarak görev yapan ve aday olduğunu birçok kez belirten Emre Kocadağ, liste çalışmalarını sürdürürken Çebi'nin kararı sonrası girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi.

SERGEN YALÇIN KARARI

Deneyimli yöneticinin, kulüp dernekleri ve camianın önde gelen iş adamlarıyla görüşmelerini hızlandırıp listesini en kısa sürede oluşturacağı bildirilirken seçilmesi halinde takımın başına Sergen Yalçın'ı getirme konusunda da temaslarını sıklaştırdığı ve Yalçın ile görüşmelerine hız verdiği de gelen bilgiler arasında.





