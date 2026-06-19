Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na Acun Ilıcalı kancası!

Süper Lig'de yeni sezonun kadro yapılanmasını sürdüren Beşiktaş'ta iç transferde sıcak saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen ve A takıma kadar yükselerek şampiyonluk yaşayan Ersin Destanoğlu'nun kariyer rotası İngiltere'ye çevrilebilir.

HULL CITY'DEN RESMİ HAMLE

Siyah-beyazlı kulüple olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran tarihi itibarıyla sona erecek olan 24 yaşındaki file bekçisinin, geleceğine ilişkin kesin kararını vermeden önce masadaki alternatifleri değerlendirdiği öğrenildi. Bu süreçte en ciddi hamlenin ise Ada'dan geldiği iddia edildi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City'nin, yetenekli kaleci için resmi teklifini oyuncu cephesine ilettiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİYLE SON ZİRVE

Hull City'nin bu sürpriz hamlesinin ardından gözler Beşiktaş yönetimine çevrildi. Siyah-beyazlı idarecilerin, ayrılık ihtimali giderek güçlenen Ersin Destanoğlu ile önümüzdeki günlerde son bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirmeyi planladığı ifade edildi. Taraflar arasında yapılacak bu kritik zirvenin ardından genç kalecinin takımda kalıp kalmayacağı kesin olarak netleşecek.