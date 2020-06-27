Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu rakip forvetlere geçit vermedi

Beşiktaş’ta Loris Karius’un takımdan ayrılmasının ardından kaleye geçen Ersin Destanoğlu, Konyaspor karşısında kalesini gole kapattı.
Antalyaspor mücadelesinde 2 kez topu filelerden çıkaran, Denizlispor önünde de rakip forvetlere 1 kez geçit veren Ersin, Konyaspor karşısında hata yapmadı ve 90 dakikayı gol yemeden tamamladı. İlk yarıda Ömer Ali’yle karşı karşıya kalan Ersin, bu pozisyonda iyi yer tutarak kalesini korurken, kulübeden de alkış aldı. Duran toplarda iyi yer tutan ve maç boyunca pozisyon hatası yapmayan Ersin, oyun kurma konusunda da başarılı bir grafik çizdi.
(İHA)
Sergen Yalçın: Oynamıyorsan ne yapayım yeteneği
Rıdvan Yılmaz: Burak Ağabey sağ olsun
G.Saray'da flaş gelişme! Yollar ayrıldı...
F.Bahçeli yıldız ülkesine döndü!
Ryan Babel yeniden Florya'da
F.Bahçeli Tolgay Arslan'dan FIFA sözleri
Dev kulüp peşinde...
Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş açıklamalar!
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TFF'den talimat değişikliği
Ağaoğlu ile Çavuşoğlu PFDK'ye sevk edildi
Max Kruse'den flaş paylaşım! Transfer....
Okuyucu Yorumları 0 yorum