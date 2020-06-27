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Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu rakip forvetlere geçit vermedi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.06.2020 10:10 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Konyaspor karşısında kalesini gole kapattı. 19 yaşındaki file bekçisi, kalesine gelen pozisyonlarda rakip forvetlere geçit vermedi.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu rakip forvetlere geçit vermedi

Beşiktaş’ta Loris Karius’un takımdan ayrılmasının ardından kaleye geçen Ersin Destanoğlu, Konyaspor karşısında kalesini gole kapattı.

Antalyaspor mücadelesinde 2 kez topu filelerden çıkaran, Denizlispor önünde de rakip forvetlere 1 kez geçit veren Ersin, Konyaspor karşısında hata yapmadı ve 90 dakikayı gol yemeden tamamladı. İlk yarıda Ömer Ali’yle karşı karşıya kalan Ersin, bu pozisyonda iyi yer tutarak kalesini korurken, kulübeden de alkış aldı. Duran toplarda iyi yer tutan ve maç boyunca pozisyon hatası yapmayan Ersin, oyun kurma konusunda da başarılı bir grafik çizdi.

(İHA)

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