Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu yuvadan uçuyor!

Spor Toto Süper Lig'de nefesler tutuldu, futbolseverler sezonun son derbisinin sonucunu merakla bekliyor. Beşiktaş , bu akşam saat 19.00'da son 7 maçını da kazanarak müthiş bir çıkış yakalayan Fenerbahçe 'yi ağırlayacak.
Zorlu müsabaka öncesi Beşiktaş'ta sürpriz transfer gelişmesi yaşandı. Geçen sezon kalesinde başarılı performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Ersin Destanoğlu siyah-beyazlı takımın 3 kupa kazanmasında başrolü oynamıştı.
Bu sezon Beşiktaş ile 40 maça çıkan genç file bekçisi kalesinde 54 gol görürken 12 maçta da kalesini gole kapattı. 21 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.
Genç kaleci için Ligue 1 ekibi Nice devreye girdi ve siyah-beyazlılar ile gerçekleştirdikleri görüşmeler sonrasında prensip olarak anlaşma sağlandı.
Beşiktaş 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Nice ile anlaşmış durumda. Siyah-beyazlılar 7 milyon euronun yanında sonraki satıştan da pay istiyor. Yönetim Fransız ekibi ile sonraki satıştaki pay için ortak noktada buluşabilirse Ersin Destanoğlu'nun gidişine izin verecek. Başarılı file bekçisinin Nice'e transferi gerçekleşmesi halinde, Rennes kalesini koruyan Doğan Alemdar'la birlikte Ligue 1'de forma giyen Türk kaleci sayısı ikiye çıkacak. (Akşam)
Okuyucu Yorumları 0 yorum