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Beşiktaş'ta Fabri, Güneş'e ayrılığının sebebini açıkladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.07.2018 08:03 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın 6 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a sattığı Fabri, ayrılığının gerekçesini teknik direktör Şenol Güneş'e anlattı. İngiltere'de forma giymenin hayali olduğunu belirten Fabri, bu fırsatın bir daha eline geçemeyeceğini belirtti.

Beşiktaş'ta Fabri, Güneş'e ayrılığının sebebini açıkladı

Beşiktaş'ın 6 milyon Euro'ya İngiltere'nin Fulham takımına sattığı ve KAP'a da bildirimde bulunduğu İspanyol kaleci Fabri, ayrılmadan önce teknik direktör Şenol Güneş'ün gönlünü aldı.

Fabri'nin Güneş ile yaptığı görüşmede ayrılık sebebini açıkladığı ve "Sezon sonu sözleşmem sona eriyor. Beşiktaş'ı çok seviyorum. Siz de bana çok şey kattınız. Beşiktaş sakatlığımdan sonra bana sahip çıktı, Şampiyonlar Ligi'nde görev verdi. Hem de muhteşem bir şampiyonluk yaşadım. Beşiktaş'ta bütün hayallerimi gerçekleştirdim; biri hariç. Premier Lig'de oynamayı çok istiyorum. Bu fırsat bir daha elime gelmeyebilir. O yüzden ayrılmak istiyorum" dediği belirtildi.

İşte Beşiktaş'ın KAP duyurusu:

"Profesyonel Futbolcu Fabricio Agosto Ramirez'in transferi konusunda Fulham Football Club Limited ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Fabri'nin 6 milyon euro bedelle İngiliz temsilcisine transfer olması bekleniyor. (SABAH)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş İngiltere Premier fulham Fabri

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