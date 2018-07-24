Beşiktaş'ta Fabri, Güneş'e ayrılığının sebebini açıkladı

Beşiktaş'ın 6 milyon Euro'ya İngiltere'nin Fulham takımına sattığı ve KAP'a da bildirimde bulunduğu İspanyol kaleci Fabri, ayrılmadan önce teknik direktör Şenol Güneş'ün gönlünü aldı.
Fabri'nin Güneş ile yaptığı görüşmede ayrılık sebebini açıkladığı ve "Sezon sonu sözleşmem sona eriyor. Beşiktaş'ı çok seviyorum. Siz de bana çok şey kattınız. Beşiktaş sakatlığımdan sonra bana sahip çıktı, Şampiyonlar Ligi'nde görev verdi. Hem de muhteşem bir şampiyonluk yaşadım. Beşiktaş'ta bütün hayallerimi gerçekleştirdim; biri hariç. Premier Lig'de oynamayı çok istiyorum. Bu fırsat bir daha elime gelmeyebilir. O yüzden ayrılmak istiyorum" dediği belirtildi.
İşte Beşiktaş'ın KAP duyurusu:
"Profesyonel Futbolcu Fabricio Agosto Ramirez'in transferi konusunda Fulham Football Club Limited ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
Fabri'nin 6 milyon euro bedelle İngiliz temsilcisine transfer olması bekleniyor. (SABAH)
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