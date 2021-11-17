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Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala kadro dışı kalıyor

17.11.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala kadro dışı bırakılıyor.

Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala kadro dışı kalıyor
Fabrice N'Sakala

Fabrice N'Sakala

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala ile yollar ayrılıyor. Milli takım kampından dönen Kongolu oyuncu, siyah-beyazlıların bu hafta oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosuna alınmayacak.

31 yaşındaki sol bek, milli takım kampından dönmesine rağmen bugün yapılan antrenmana teknik heyetin kararı ile katılmadı. Aytemiz Alanyaspor maçı kafilesi alınmayacak N'Sakala, maçın ardından resmen kadro dışı bırakılacak. Siyah-beyazlılarla sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Kongolu oyuncu ile devre arası yollar ayrılacak.

N'Sakala gelecek haftadan itibaren takımdan ayrı çalışacak. Beşiktaş'ta Ljajic, Lens ve Douglas da sezon başından bu yaba kadro dışı bırakılmıştı. N'Sakala ile birlikte Beşiktaş'ta kadro dışı kalan oyuncu sayısı 4'e yükselecek.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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