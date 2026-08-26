Galatasaray'dan Rafael Leao için dev teklif! Transfer hiç olmadığı kadar yakın

Galatasaray, transfer döneminin en büyük bombalarından birini patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların Rafael Leao için AC Milan'a 45 milyon euro + bonuslar içeren teklif yaptığı ve taraflar arasındaki görüşmelerin ileri düzeye ulaştığı belirtildi.

RAFAEL LEAO İÇİN DEV TEKLİF

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray yönetimi, hücum hattını dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmek için Rafael Leao transferinde gaza bastı. Sarı-kırmızılıların AC Milan'a 45 milyon euro ve bonuslar içeren resmi teklif sunduğu aktarıldı.

İtalyan deviyle gerçekleştirilen görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken, transfer için artık kritik aşamaya gelindiği ifade edildi.

TRANSFER HİÇ OLMADIĞI KADAR YAKIN

Galatasaray ile AC Milan arasındaki temasların ileri seviyeye ulaşması, Rafael Leao transferini hiç olmadığı kadar mümkün hale getirdi.

Sarı-kırmızılıların son sözlü teklifinin kabul edilmesi durumunda resmi yazılı teklifin iletileceği ve transferin tamamlanması için sürecin başlatılacağı belirtildi.

GALATASARAY'DAN TARİHİ HAMLE

Rafael Leao gibi Avrupa futbolunun en dikkat çeken hücum oyuncularından birini kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, transfer için kesenin ağzını açtı.

45 milyon euroluk teklifin bonuslarla birlikte daha da yukarı çıkması beklenirken, sarı-kırmızılı yönetimin Portekizli yıldızı İstanbul'a getirmek için tüm imkanlarını seferber ettiği kaydedildi.

GÖZLER AC MILAN'IN KARARINDA

Taraflar arasındaki görüşmelerde artık kritik karar aşamasına gelinirken, Galatasaray cephesinin AC Milan'dan gelecek cevabı beklediği ifade edildi.

İtalyan kulübünün teklifi kabul etmesi halinde Galatasaray'ın resmi işlemleri hızlandırarak Rafael Leao transferini sonuçlandırması bekleniyor.