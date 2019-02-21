Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları sürüyor

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına 21 Şubat Perşembe günü saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

