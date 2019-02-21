SPOR

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları sürüyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.02.2019 08:21 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları sürüyor

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarına 21 Şubat Perşembe günü saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kızının odasına girdi, öyle bir şeyle karşılaştı ki...Kızının odasına girdi, öyle bir şeyle karşılaştı ki...
Beşiktaş'a bir sponsor dahaBeşiktaş'a bir sponsor daha
Amed Sportif Faaliyetler'den Beşiktaş'a transfer oldu!Amed Sportif Faaliyetler'den Beşiktaş'a transfer oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig BJK Nevzat Demir Tesisleri

En Çok Okunan Haberler

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez

F.Bahçe'den büyük sürpriz! Transfer bitti

F.Bahçe'den büyük sürpriz! Transfer bitti

Lucescu'dan olay itiraf! 'Ya sözleşmemi 2 yıl daha uzatın ya da...'

Lucescu'dan olay itiraf! 'Ya sözleşmemi 2 yıl daha uzatın ya da...'

Ve Yanal açıkladı! Zenit maçında forma vermeyecek

Ve Yanal açıkladı! Zenit maçında forma vermeyecek

Tolgay şaşırttı! 'Arkadaşlarımız kızar ama...'

Tolgay şaşırttı! 'Arkadaşlarımız kızar ama...'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Beşiktaş'tan 8 gollü tarihi galibiyet!

Beşiktaş'tan 8 gollü tarihi galibiyet!

Şenol Güneş ayrılığı açıkladı

Şenol Güneş ayrılığı açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ta derbi mesaisi

Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Beşiktaş'a bir sponsor daha

Muhammed Eren, Amed Sportif Faaliyetler'den Beşiktaş'a transfer oldu!

Amed Sportif Faaliyetler'den Beşiktaş'a transfer oldu!

Rıza Çalımbay: Beşiktaş'tan teklif gelirse kabul ederim

''Beşiktaş'tan teklif gelire kabul ederim''

"Büyük Beşiktaş Yürüyüşü" oluşumu tanıtıldı

"Büyük Beşiktaş Yürüyüşü" oluşumu tanıtıldı

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde derbilerde iddialı

Şenol Güneş derbilerde iddialı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.