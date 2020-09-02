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Beşiktaş'ta flaş ayrılık! 4 isim birden...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.09.2020 10:39 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PAOK'a elendikten sonra eleştirilerin hedefi olan Beşiktaş'ta, kadroda düşünülmeyen isimler belirlendi ve yollar ayrılıyor.

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! 4 isim birden...

Kara Kartal’da yönetim, yeni sezon planlaması doğrultusunda kadroda düşünülmeyen 4 futbolcuyu belirledi.

Siyah- Beyazlılar; Enzo Roco, İsimat Mirin, Tyler Boyd ve Jeremain Lens’in menacerlerinden oyuncularına kulüp bulmalarını istedi. Yüksek maaşları sebebiyle ayrılığa sıcak bakmayan oyuncular için yönetim, ayrılık taleplerinin karşılıksız kalması halinde sözleşme fesih yoluna gidecek.

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