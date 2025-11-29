SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş'ta forma giyemeyen Rashica'ya Süper Lig devi talip oldu!

Trabzonspor’un, Beşiktaş'ta forma giyen Milot Rashica için satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde durduğu öğrenildi. Yönetim, oyuncunun mali şartlarını ve kadro planlamasını değerlendiriyor. Sergen Yalçın'ın planları arasında yer almayan Rashica'nın kiralanması için devre arasında görüşmeler başlayacak.

Beşiktaş'ta forma giyemeyen Rashica'ya Süper Lig devi talip oldu!
Emre Şen
Milot Rashica

Milot Rashica

KOS Kosova
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürürken gündemine sürpriz bir ismi aldı. Bordo-mavililerin, Beşiktaş’ın Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü değerlendirdiği belirtildi.

EKONOMİK ŞARTLAR MASADA

Beşiktaş ta forma giyemeyen Rashica ya Süper Lig devi talip oldu! 1

Yönetimin, Rashica’nın maaş yükü ve olası satın alma bedeli konusunda bir çalışma yaptığı ifade edildi. Teknik ekibin de oyuncunun hücum çeşitliliğine katkı sağlayabileceği görüşünde olduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ’IN KARARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Transfer formülünün netlik kazanması ise Beşiktaş yönetiminin tutumuna bağlı olacak. Siyah-beyazlıların, Rashica için gelen teklifleri değerlendirmeye açık olduğu ve devre arasında olası teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

Mynet Anket Fenerbahçe-Galatasaray derbisi nasıl sonuçlanır?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi nasıl sonuçlanır?
Fenerbahçe kazanır
Berabere biter
Galatasaray kazanır
Bu anket 2 gün 8 saat 49 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Trabzonspor Trabzonspor
-
Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'ın eski futbolcusu Fernando Muslera'ya tarihi ceza!Galatasaray'ın eski futbolcusu Fernando Muslera'ya tarihi ceza!
Oğlunu oyuna alan Robin van Persie'ye skandal suçlama!Oğlunu oyuna alan Robin van Persie'ye skandal suçlama!
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor beşiktaş Milot Rashica
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.