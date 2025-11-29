Beşiktaş'ta forma giyemeyen Rashica'ya Süper Lig devi talip oldu!

Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürürken gündemine sürpriz bir ismi aldı. Bordo-mavililerin, Beşiktaş’ın Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü değerlendirdiği belirtildi.

EKONOMİK ŞARTLAR MASADA

Yönetimin, Rashica’nın maaş yükü ve olası satın alma bedeli konusunda bir çalışma yaptığı ifade edildi. Teknik ekibin de oyuncunun hücum çeşitliliğine katkı sağlayabileceği görüşünde olduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ’IN KARARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Transfer formülünün netlik kazanması ise Beşiktaş yönetiminin tutumuna bağlı olacak. Siyah-beyazlıların, Rashica için gelen teklifleri değerlendirmeye açık olduğu ve devre arasında olası teklifleri değerlendireceği öğrenildi.