Beşiktaş'ta forma giyen Gökhan Gönül ile Caner, Fenerbahçe'ye transfer oluyor!

Ajansspor'un elde ettiği bilgiye göre Fenerbahçe, Beşiktaş'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan eski futbolcuları Caner Erkin ve Gökhan Gönül'e transfer teklifi yaptı.
Sarı Lacivertlilerin Gökhan'a 2 yıllık, Caner'e ise 2+1 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. Beşiktaşlı yetkililerin sağ bek ve sol bek transferi için düğmeye bastığı öğrenildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sezon başı yaptığı açıklamada Caner Erkin ve Gökhan Gönül için "Türkiye'nin en iyi sağ ve sol bekini elimizle karşı takıma verdik" demişti. Fakat iki oyuncu Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olduktan sonra Sarı Lacivertli taraftarların yoğun tepkisi oldu. Özellikle Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde taraftarlar iki oyuncunun resminin olduğu paralar bastırıp sahaya atmıştı.
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