SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Beşiktaş'ta forma giyen Gökhan Gönül ile Caner, Fenerbahçe'ye transfer oluyor!

Beşiktaş'ta forma giyen Gökhan Gönül ile Caner, Fenerbahçe'ye transfer oluyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.03.2020 17:23 | Son Güncelleme

Koronavirüse rağmen kulüpler gelecek sezonun planlamasını yapmaktan geri durmuyor. Fenerbahçe, iki bomba patlatarak yeni sezonun transfer sezonunu açmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta forma giyen Gökhan Gönül ile Caner, Fenerbahçe'ye transfer oluyor!

Ajansspor'un elde ettiği bilgiye göre Fenerbahçe, Beşiktaş'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan eski futbolcuları Caner Erkin ve Gökhan Gönül'e transfer teklifi yaptı.

Sarı Lacivertlilerin Gökhan'a 2 yıllık, Caner'e ise 2+1 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. Beşiktaşlı yetkililerin sağ bek ve sol bek transferi için düğmeye bastığı öğrenildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sezon başı yaptığı açıklamada Caner Erkin ve Gökhan Gönül için "Türkiye'nin en iyi sağ ve sol bekini elimizle karşı takıma verdik" demişti. Fakat iki oyuncu Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olduktan sonra Sarı Lacivertli taraftarların yoğun tepkisi oldu. Özellikle Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde taraftarlar iki oyuncunun resminin olduğu paralar bastırıp sahaya atmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı
Fenerbahçeli yıldız açıkladı! "Karantinadayım"Fenerbahçeli yıldız açıkladı! "Karantinadayım"
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Fenerbahçe koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni koronavirüs açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni koronavirüs açıklaması

Koronavirüs salgını bitmeden şimdi de hantavirüs salgını mı?

Koronavirüs salgını bitmeden şimdi de hantavirüs salgını mı?

Fatih Terim, dünya basınının manşetlerinde!

Fatih Terim, dünya basınının manşetlerinde!

Boks Milli Takımı'nda koronavirüs şoku!

Boks Milli Takımı'nda koronavirüs şoku!

Galatasaray'dan Terim - Albayrak paylaşımı

Galatasaray'dan Terim - Albayrak paylaşımı

Buse Terim'den Fatih Terim'e duygusal sözler! "Nefesim daralıyor"

Buse Terim'den Fatih Terim'e duygusal sözler! "Nefesim daralıyor"

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sesleri

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sesleri

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

G.Saray 20 yıl sonra Kadıköy'de galip!

G.Saray 20 yıl sonra Kadıköy'de galip!

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 4 yorum
daha neler gelmesinler istemiyoruz
GİTMEZLER ONLAR PARA SEVDASI İÇİN DEĞİL OYNAMAK İÇİN BEŞİKTAŞ I SEÇTİ
Vallahi isabet olur
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta forma giyen Gökhan Gönül ile Caner, Fenerbahçe'ye transfer oluyor!

Gökhan Gönül ile Caner, Fenerbahçe'ye dönüyor!

Fenerbahçeli Kruse'den koronavirüs açıklaması!

Kruse'den koronavirüs açıklaması! "Aptalca..."

Fenerbahçe, koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden idman yapacak!

Fenerbahçe "online" idmanlara başlıyor

Fenerbahçe Beko'da Gigi Datome'den koronavirüs açıklaması!

Fenerbahçeli yıldız açıkladı! "Karantinadayım"

Fenerbahçe, hoca kararını Erol Bulut'tan yana kullandı

F.bahçe hoca kararını verdi!

Fenerbahçe'den Abdurrahim Albayrak mesajı

Fenerbahçe'den Abdurrahim Albayrak mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.