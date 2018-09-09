Beşiktaş'ta futbolun başına Ahmet Kavalcı geçecek

Yeni sezonun ilk dört haftasında 7 puan toplayarak son yıllara göre çok iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman’ın futbolda farklı düşünceleri olduğu öğrenildi.

Transfer, seçim işleri nedeniyle, bir süre takımdan uzak almak zorunda kalan Başkan Fikret Orman’ın, genel kuruldan sonra bir yöneticiyi takımın tüm sorunlarıyla yakından ilgilenmesi için görevlendireceği iddia edildi. Daha önce takımla yakından ilgilenen eski futbol şube sorumlusu Ahmet Kavalcı’yı yeni yönetime alan Orman’ın, Kavalcı’ya yine eski görevini vermesi bekleniyor.Bununla birlikte Başkan Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş ile bir araya gelerek takımın son durumu hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Başkan Orman’ın, özellikle maddi konularda takımın sıkıntılarını giderdiklerini ve bu konuda problem yaşanmayacağını söylediği öğrenilirken, Güneş’in ise Adem Ljajic transferiyle hücum hattının daha da güçlendiğini ve yeni alternatiflerin doğduğunu ilettiği bildirildi.

KENETLENME GEREK

Yeni sezona yönetimden futbolcusuna kadar kenetlenerek girilmesi için bir araya gelen ikilinin, şampiyonluk yolunda tek yürek olunması gerektiğini de konuştukları ortaya çıktı. Takımda iyi bir hava yakalandığını da sözlerine ekleyen Güneş’in, özellikle tecrübeli oyuncuların başarıya aç bir şekilde işlerine motive olmalarından memnun olduğunu belirttiği öğrenildi. (MİLLİYET)

