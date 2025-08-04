Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in yerine gelecek isim belli oldu! Wilfred Ndidi ile anlaşma çok yakın...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde Shakhtar Donetsk eşleşmesinden elendikten sonra transferde kolları sıvadı. Gedson Fernandes’in ayrılması ile orta sahaya transfer yapmak isteyen siyah beyazlılar, Ndidi için harekete geçti.

ANLAŞMA YAKIN!

TRT Spor’un haberine göre Siyah beyazlılar, oyuncuyla anlaşmaya yakın. Transferde son pürüzler gideriliyor.

KÜME DÜŞTÜĞÜ İÇİN AYRILMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Ligi’nde küme düşen Leicester City de top koşturan oyuncu, Championship liginde top oynamak istemediğinden ayrılmaya sıcak durumda. Yıldız oyuncunun Beşiktaş le görüşmelerde bir hayli istekli olduğu öğrenildi.