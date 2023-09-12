Beşiktaş'ta Gedson Fernandes gelişmesi yaşanıyor! Beklenen hamleyi siyah-beyazlı yönetim yaptı

Beşiktaş, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes ile masaya oturdu ve anlaşma sağladı. Sözleşmesi 2026 yılında bitecek Portekizli oyuncunun mukavelesi 1 yıl daha uzatılarak zam yapılacak.

PERFORMANSININ ÖDÜLÜNÜ ALDI

Beşiktaş'ta gösterdiği özverili performansın ardından siyah-beyazlı yönetim Gedson Fernandes'in maaşına zam yapma kararı aldı. Yıldız oyuncuya zam yapıp moralini arttırmak isteyen Beşiktaş yönetimi, bunun yanında da sözleşmesini 1 yıl daha uzatarak oyuncusunu sağlama alacak.

"TÜRK TARİHİNİN EN BÜYÜK SATIŞI OLACAKTIR"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, katıldığı canlı yayında Gedson Fernandes müjdesini vermişti. Çebi, "Gedson'la biz kontratı tekrar uzattık, yeniledik, tazeledik. Gönlü bizde, bizim gönlümüz onda. Ama futbolcu bu, bir gün gitmek ister. Satışı söz konusu olursa, sanıyorum Türk tarihinin en büyük satışı olacaktır. 35'i geç, ben o rakamları artık konuşmuyorum" dedi.

