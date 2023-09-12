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Beşiktaş'ta Gedson Fernandes gelişmesi yaşanıyor! Beklenen hamleyi siyah-beyazlı yönetim yaptı

12.09.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak için Portekizli yıldızla anlaşma sağladı. Performansıyla dikkat çeken yıldız oyuncuyla yapılacak mukavele kısa süre içinde resmen duyurulacak.

Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes ile masaya oturdu ve anlaşma sağladı. Sözleşmesi 2026 yılında bitecek Portekizli oyuncunun mukavelesi 1 yıl daha uzatılarak zam yapılacak.

PERFORMANSININ ÖDÜLÜNÜ ALDI

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Beşiktaş'ta gösterdiği özverili performansın ardından siyah-beyazlı yönetim Gedson Fernandes'in maaşına zam yapma kararı aldı. Yıldız oyuncuya zam yapıp moralini arttırmak isteyen Beşiktaş yönetimi, bunun yanında da sözleşmesini 1 yıl daha uzatarak oyuncusunu sağlama alacak.

"TÜRK TARİHİNİN EN BÜYÜK SATIŞI OLACAKTIR"

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, katıldığı canlı yayında Gedson Fernandes müjdesini vermişti. Çebi, "Gedson'la biz kontratı tekrar uzattık, yeniledik, tazeledik. Gönlü bizde, bizim gönlümüz onda. Ama futbolcu bu, bir gün gitmek ister. Satışı söz konusu olursa, sanıyorum Türk tarihinin en büyük satışı olacaktır. 35'i geç, ben o rakamları artık konuşmuyorum" dedi.

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