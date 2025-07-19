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Beşiktaş'ta Gedson Fernandes için kritik gelişme! Başkan Serdal Adalı açıkladı... Benfica ile de görüşüldü

Süper Lig ekibi Beşiktaş’ta ayrılacak oyuncular gündemdeki yerini korurken, Gedson Fernandes için çarpıcı bir açıklama geldi.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes için kritik gelişme! Başkan Serdal Adalı açıkladı... Benfica ile de görüşüldü
Burak Kavuncu
Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Sezon öncesi kamp çalışmaları için Avusturya’ya giden Beşiktaş’ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gelecek oyuncuların yanı sıra gidecek oyuncular için de çalışma yürüten Kara Kartal, Gedson Fernandes için kararını verdi. Yeni transfer Orkun Kökçü’nün ardından satışı gündeme gelen Gedson Fernandes için piyasa yoklaması yapan kartal istediği teklifleri alsa da Benfica’ya verilecek olan %50 pay sebebiyle bu tekliflere henüz dönüş yapmadı.

BENFİCA İLE GÖRÜŞÜLDÜ AMA…

Beşiktaş ta Gedson Fernandes için kritik gelişme! Başkan Serdal Adalı açıkladı... Benfica ile de görüşüldü 1

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in kalan yüzde 50'lik bonservisini almak için Benfica ile görüştü. Portekiz ekibi, 10 milyon euro ve satıştan pay istediğini belirtti. Başkan Serdal Adalı ise bu teklifi kabul etmeyerek masadan kalktı.

ADALI GEDSON HAKKINDA KONUŞTU!

Beşiktaş ta Gedson Fernandes için kritik gelişme! Başkan Serdal Adalı açıkladı... Benfica ile de görüşüldü 2

Serdal Adalı’nın yakın çevresine Gedson Fernandes hakkında "Bonservisinin %100'ünü almadığım sürece sözleşmesini uzatacağım, zaten benim oyuncum. Beşiktaş'ta oynamaya devam eder." şeklinde konuştuğu gelen bilgiler arasında.

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