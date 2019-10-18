SPOR

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Ankaragücü maçında yok

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.10.2019 10:55 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı Ankaragücü maçının kadrosunu açıkladı. Sakatlığı süren Gökhan Gönül, Victor Ruiz, N'Koudou, Dorukhan Toköz ve Oğuzhan Özyakup kadroda bulunmuyor.

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Ankaragücü maçında yok

Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı tarafından belirlenen 21 kişilik MKE Ankaragücü maçı kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Douglas Santos, Erdoğan Kaya, Enzo Roco, Domagoj Vida, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz, Adem Ljajic, Orkan Çınar, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Abdoulay Diaby, Güven Yalçın, Umut Nayir, Burak Yılmaz.

181571383936

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup ve Georges-Kevin N'Koudou kafilede yer almadı. Siyah-beyazlılarda 3 maçlık cezasını tamamlayan Elneny ise kadroya dahil edildi.

Öğlen saatlerinde Ankara'ya gidecek siyah-beyazlı takım, karşılaşma öncesi son antrenmanını da burada gerçekleştirecek.

Yiyen bu tadı unutamıyor! Sadece 2 dakikada... Yiyen bu tadı unutamıyor! Sadece 2 dakikada...
Ahmet Nur Çebi iddialıAhmet Nur Çebi iddialı
Beşiktaş'ta adayların listeleri belli olduBeşiktaş'ta adayların listeleri belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş gökhan gönül ankaragücü

En Çok Okunan Haberler

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

Suat Serdar'dan Şenol Güneş'e şok yanıt!

Suat Serdar'dan Şenol Güneş'e şok yanıt!

Falcao'ya müthiş talip! Geri dönüyor

Falcao'ya müthiş talip! Geri dönüyor

De Colo çıldırdı, F.Bahçe siftah yaptı

De Colo çıldırdı, F.Bahçe siftah yaptı

Ve Kolarov imzayı atıyor!

Ve Kolarov imzayı atıyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ve Beşiktaş'tan resmi Lucescu açıklaması geldi!

Ve Beşiktaş'tan resmi Lucescu açıklaması geldi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Şenol Güneş'ten sert tepki: Onlara hakkımı helal etmiyorum

Şenol Güneş'ten sert tepki: Onlara hakkımı helal etmiyorum

Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne olursa olsun yenmezliyiz eksik bahane olmamalı puan kaybına artık tahammül yok
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a barışma yanıtı

Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a barışma yanıtı

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Ankaragücü maçında yok

Beşiktaş'ta 5 isim kadroda yok

Ahmet Nur Çebi: Genel kurul görev verirse, gereğini yapacağız

Ahmet Nur Çebi iddialı

Beşiktaş'ta başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri belli oldu

Beşiktaş'ta adayların listeleri belli oldu

Beşiktaş'ta flaş gelişme! Adaylıktan çekildi

Beşiktaş'ta flaş gelişme! Adaylıktan çekildi

Ahmet Ürkmezgil'den Beşiktaş'a müjdeli haber

Ahmet Ürkmezgil'den Beşiktaş'a müjdeli haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.