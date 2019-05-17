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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Dorukhan Toköz Trabzonspor maçında yok

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.05.2019 13:49 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın Trabzonspor maç kadrosu açıklandı. Sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ve Dorukhan Toköz, kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Dorukhan Toköz Trabzonspor maçında yok

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşı karşıya geleceği Trabzonspor maçı kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlı kafilede sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ve Dorukhan Toköz kadroda yer almadı.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in açıkladığı 21 kişilik Trabzonspor maçı kadrosu şu şekilde:

Loris Karius
Utku Yuvakuran
Caner Erkin
Rıdvan Yılmaz
Gary Medel
Adriano Correia
Domagoj Vida
Nicolas Isimat Mirin
Necip Uysal
Enzo Roco
Ricardo Quaresma
Atiba Hutchinson
Adem Ljajic
Muhayer Oktay
Shinji Kagawa
Oğuzhan Özyakup
Jeremain Lens
Cyle Larin
Güven Yalçın
Burak Yılmaz
Mustafa Pektemek

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