Beşiktaş'ta Gökhan Töre ilk 11'e geçmenin hesaplarını yapıyor

Siyah-beyazlı formayla bu sezon Spor Toto Süper Lig’de 1, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda da 3 karşılaşmada süre bulabilen Gökhan Töre, 4 mücadelede toplamda 46 dakika görev yapmıştı. Beşiktaş’ın kanat hattında; Ricardo Quaresma, Ryan Babel ve Jeremain Lens’in yer alması sebebiyle takımda istediği kadar süre bulamayan 26 yaşındaki oyuncu, milli arada kendisini gösterip teknik direktör Şenol Güneş’ten formayı kapmayı planlıyor. Pazar günü Altınordu’yla oynanacak hazırlık mücadelesinin kadrosunda yer alacak olan deneyimli isim, bu karşılaşmayla birlikte ilk 11’e tutunmayı hedefliyor.

Yağ oranı 5.8’e düştü

Diz sakatlığını atlatmasının ardından sezon başında iyi bir hazırlık dönemi geçiren Gökhan Töre, yaşadığı kilo kaybıyla dikkat çekmişti. 82 kilodan 74’e kadar düşen başarılı futbolcunun ek olarak yağ oranının 5.8’e kadar düştüğü bildirildi. İtalya Serie A ekibi Juventus’un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo’nun da yakın dönemde yağ oranı yüzde 7 olarak açıklanmıştı.

(FANATİK)

