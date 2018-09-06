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Beşiktaş'ta Gökhan Töre ilk 11'e geçmenin hesaplarını yapıyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.09.2018 09:55 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta bu sezon kısıtlı süre bulabilen Gökhan Töre, milli arada kendisini teknik direktör Şenol Güneş’e gösterip ilk 11’e geçmenin hesaplarını yapıyor. Yoğun çalışma temposuyla 8 kilo veren 26 yaşındaki oyuncu, pazar günkü Altınordu maçıyla kadroya tutunmayı amaçlıyor.

Beşiktaş'ta Gökhan Töre ilk 11'e geçmenin hesaplarını yapıyor

Siyah-beyazlı formayla bu sezon Spor Toto Süper Lig’de 1, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda da 3 karşılaşmada süre bulabilen Gökhan Töre, 4 mücadelede toplamda 46 dakika görev yapmıştı. Beşiktaş’ın kanat hattında; Ricardo Quaresma, Ryan Babel ve Jeremain Lens’in yer alması sebebiyle takımda istediği kadar süre bulamayan 26 yaşındaki oyuncu, milli arada kendisini gösterip teknik direktör Şenol Güneş’ten formayı kapmayı planlıyor. Pazar günü Altınordu’yla oynanacak hazırlık mücadelesinin kadrosunda yer alacak olan deneyimli isim, bu karşılaşmayla birlikte ilk 11’e tutunmayı hedefliyor.

Yağ oranı 5.8’e düştü

Diz sakatlığını atlatmasının ardından sezon başında iyi bir hazırlık dönemi geçiren Gökhan Töre, yaşadığı kilo kaybıyla dikkat çekmişti. 82 kilodan 74’e kadar düşen başarılı futbolcunun ek olarak yağ oranının 5.8’e kadar düştüğü bildirildi. İtalya Serie A ekibi Juventus’un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo’nun da yakın dönemde yağ oranı yüzde 7 olarak açıklanmıştı.

(FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş gökhan töre Spor Toto Süper Lig

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