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Beşiktaş'ta gözler Rıza Çalımbay ve Bruno Pinheiro'da

13.12.2021 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta bugün gerçekleşen yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Siyah-beyazlılarda hoca adayları 2'ye düştü. Yerli isim olarak Rıza Çalımbay'da yabancı hoca olarak da Bruno Pinheiro'da karar kılındı. Son karar yarın verilecek.

Beşiktaş'ta gözler Rıza Çalımbay ve Bruno Pinheiro'da

Beşiktaş 'ta teknik direktörün belirlenmesi için gerçekleşen yönetim kurulu toplantısı biraz önce sona erdi. Siyah-beyazlı ekibin gündeminde birçok hoca yer alırken, bugün gerçekleşen toplantıyla birlikte bu sayı 2'ye indi. Yönetim Kurulu'nun "Yerli bir hoca olacaksa, Beşiktaş'ın içinden gelen bir isim olsun" önerisi, Başkan Ahmet Nur Çebi'den de kabul gördü.

Yerli hoca konusunda Rıza Çalımbay isminde karar kılınırken, yabancı konusunda ise Bruno Pinheiro öne çıktı. Bu iki isim için son kararı Başkan Ahmet Nur Çebi verecek.

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Hafta sonunda oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesinde yeni teknik direktörü yarın belirlemek isteyen yönetimde, ibre ligi ve takımı da iyi bilmesi nedeniyle Rıza Çalımbay'dan yana. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Futbol Kulübü
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