Beşiktaş'ta gözler Salih Özcan transferine çevrildi! Alman ekibi Borussia Dortmund ile temaslar başladı...

Beşiktaş’ta gözler milli ara döneminde transfere çevrildi. Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın orta saha transferi için istekte bulunurken, takımdan Muçi’nin ayrılması ile bir boşluk oluştu. Kartal gözünü Borussia Dortmund’un, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer vermediği milli futbolcu Salih Özcan'a çevirdi.

BILD YAZDI!

Borussia Dortmund, milli futbolcu Salih Özcan'a UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer vermedi. Bild'in haberine göre; Alman ekibi, Özcan’ı elden çıkarmak istiyor. Dortmund milli futbolcu için yaklaşık 5 milyon euroluk bir bonservis ücreti belirledi.

SERDAL ADALI YÖNETİYOR SÜRECİ

Alman ekibi temaslarda bulunan siyah beyazlı ekibin Başkanı Serdal Adalı, 5 milyon euroyu düşürmek için pazarlıklara başladı. Milli futbolcu için elini çabuk tutmak isteyen yönetim, milli futbolcuyu transfer ederek kadrosundaki yerli sayısını arttırmayı planlıyor.