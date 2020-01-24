Beşiktaş'ta Göztepe maçında görev Şenol Fidan ve Gökhan Keskin'e

Süper Lig’in 19’uncu haftasında Göztepe deplasmanına çıkacak Beşiktaş’ın teknik ekibinde Şenol Fidan ve Gökhan Keskin yer alması bekleniyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından Pazar günü İzmir’de Göztepe ile zor bir mücadeleye çıkacak olan Beşiktaş’ın başında Şenol Fidan ve Gökhan Keskin'in yer alması bekleniyor.
Şenol Fidan, teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yaparken, Gökhan Keskin ise teknik ve performans uzmanı olarak takım da görev alıyordu.
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