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Beşiktaş'ta gündem Rafael, Serdar Taşçı ve Bernard

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.07.2018 20:20 | Son Güncelleme

Slovakya kampına devam eden Beşiktaş'ta transfer gündemi de yoğun bir şekilde seyrediyor. Gündemdeki isimler Lyon'dan Rafael, bonservisi elinde olan milli oyuncu Serdar Taşçı ve Shakhtar Donetsk'ten ayrılan ayrılan...

Beşiktaş'ta gündem Rafael, Serdar Taşçı ve Bernard

Beşiktaş transfer komitesi, teknik direktör Şenol Güneş'in bir kez daha sağ bek ve santrfor isteğini açık bir şekilde belirtmesinden sonra en azından bir oyuncuyu kamp sonuna kadar kadroya katmak istiyor. Sağ bekte Lang için tüm şartları zorlayan ancak Basel'in ve oyuncunun tercihini Mönchengladbach'tan kullanmasıyla yeniden Rafael Da Silva'ya dönen yönetim, Lyon ile bir kez daha pazarlık masasına oturacak.

Önceki haftalarda anlaşma noktasına gelen bu transfere Lang'ın önceliğe alınmasıyla ara veren transfer komitesi, Lyon başkanı ile doğrudan temasa geçerek sağ bek sorununa çözüm bulamaya çalışacak. Şenol Güneş her ne kadar Rafael'in gündemde olmadığını söylese de mevcut görüşmeler ve piyasada istenen yüksek bonservisler yüzünden Brezilyalı oyuncu hala ilk seçenek durumunda...

VİDA GİDERSE SERDAR TAŞÇI GELEBİLİR
Tosic'in satılması sonrası Ersan Gülüm'ü gündemine alan ve eski oyuncusunun kulübü ile bonservis sorununu çözmesini bekleyen siyah beyazlılar başka bir stoper transferi düşünmüyordu. Ancak Şenol Güneş; Vida'ya Dünya Kupası esnasında gelen ve 15 milyon Euro seviyelerinde olduğu iddia edilen rakamların gerçeğe dönüşmesi durumunda Ersan harici bir stoper daha alınmasını şart koşuyor.

Böyle bir durum için hazırlıklı olmak isteyen transfer komitesinin ilk hedefinde menajerler tarafından önerilen Serdar Taşçı'nın olma ihtimali kuvvetleniyor. Spartak Moskova'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Serdar Taşçı'nın Süper Lig'de oynamaya sıcak bakması ve hazır durumda olması bu transferin gerçekleşme ihtimalini kuvvetli kılan etkenler.

10 NUMARA İÇİN YENİDEN BERNARD GİRİŞİMİ
Talisca'nın ayrılmasından sonra 10 numara alınıp alınmayacağı da merak edilen konular arasında... Güneş, ilk etapta takım içinden bu sorunu çözmeye çalışacak olsa da yönetimin gösterdiği 10 numara adaylarına hayır demiyor.

Bu yüzden Shakhtar Donetsk takımından ayrılan Bernard için girişimlerini tekrarlayan transfer komitesi, futbolcunun istediği 6 milyon Euro yıllık ücreti 3 milyon seviyesine indirmeye çalışıyor. Görüşmeler transfer komitesinin istediği şartlarda devam ederse Beşiktaş'ın yeni 10 numarasının Bernard olması sürpriz olmayacak.

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