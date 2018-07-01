Beşiktaş'ta gündem Rafael, Serdar Taşçı ve Bernard

Beşiktaş transfer komitesi, teknik direktör Şenol Güneş'in bir kez daha sağ bek ve santrfor isteğini açık bir şekilde belirtmesinden sonra en azından bir oyuncuyu kamp sonuna kadar kadroya katmak istiyor. Sağ bekte Lang için tüm şartları zorlayan ancak Basel'in ve oyuncunun tercihini Mönchengladbach'tan kullanmasıyla yeniden Rafael Da Silva'ya dönen yönetim, Lyon ile bir kez daha pazarlık masasına oturacak.

Önceki haftalarda anlaşma noktasına gelen bu transfere Lang'ın önceliğe alınmasıyla ara veren transfer komitesi, Lyon başkanı ile doğrudan temasa geçerek sağ bek sorununa çözüm bulamaya çalışacak. Şenol Güneş her ne kadar Rafael'in gündemde olmadığını söylese de mevcut görüşmeler ve piyasada istenen yüksek bonservisler yüzünden Brezilyalı oyuncu hala ilk seçenek durumunda...

VİDA GİDERSE SERDAR TAŞÇI GELEBİLİR

Tosic'in satılması sonrası Ersan Gülüm'ü gündemine alan ve eski oyuncusunun kulübü ile bonservis sorununu çözmesini bekleyen siyah beyazlılar başka bir stoper transferi düşünmüyordu. Ancak Şenol Güneş; Vida'ya Dünya Kupası esnasında gelen ve 15 milyon Euro seviyelerinde olduğu iddia edilen rakamların gerçeğe dönüşmesi durumunda Ersan harici bir stoper daha alınmasını şart koşuyor.