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Beşiktaş'ta gündem teknik direktör! İşte listedeki 7 aday

10.12.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı resmiyet kazanır kazanmaz gözler diğer adaylara çevrildi. Beşiktaş yönetiminin listesinde 5 yerli, 2 yabancı teknik direktör var. İşte son gelişmeler...

Beşiktaş'ta gündem teknik direktör! İşte listedeki 7 aday

Beşiktaş yönetiminin listesinde 5 yerli, 2 yabancı teknik direktör bulunuyor. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istifasıyla boşalan teknik direktörlük görevi için 7 isim öne çıktı.

OKAN BURUK DA LİSTEDE

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Yerlilerden daha önce de siyah beyazlıları çalıştıran ve halen Demir Grup Sivasspor'da görev yapan Rıza Çalımbay, A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını yapan Kenan Koçak, Başakşehir'den ayrıldıktan sonra bir takımla anlaşmayan Okan Buruk ve kulübün eski futbolcularından Mehmet Özdilek ile Tayfur Havutçu gündeme geldi.

FARKE İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI

Yabancı teknik direktör adayları içinde geçtiğimiz günlerde Norwich'teki görevine son verilen Alman Daniel Farke ilk sırada yer alıyor. Siyah beyazlılar, 45 yaşındaki Alman teknik adamla bir görüşme yaparak transfer şartlarını sordu.

Sport 1'den Patrick Berger'in özel haberine göre; Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Norwich'ten ayrılan Alman teknik adam Daniel Farke olacak. Son olarak Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Norwich'te görev alan Daniel Farke 6 Kasım'da görevinden ayrılmıştı. Norwich'te 4 sene görevde kalan ve 208 maça çıkan Farke, 1.50'lik puan ortalaması yakalamıştı. Takımlarını 4-2-3-1 sisteminde çalıştıran Farke, Norwich'i Premier Lig'e taşıyan isim olmuştu.

FONSECA SÜRPRİZİ

Daniel Farke'den sonra gündeme gelen ikinci yabancı kariyerinde Shakthar Donetsk ve Roma gibi önemli kulüpler bulunan Portekizli Paulo Fonseca oldu.

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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