Beşiktaş'ta Guti ile sezon sona kadar devam edecek

A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için anlaşmaya varan ve 1 Haziran 2019 tarihinde resmi olarak göreve başlayacak olan Şenol Güneş'in, lig bitmeden istifası gündeme geldi. 7 Mart Perşembe günü Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek olan Güneş'in, görevden ayrılacağını açıklaması halinde, siyah-beyazlılar takımı yardımcı antrenör Guti'ye emanet edecek.

Acele ederek takımın başına yeni bir hoca getirmek istemeyen yönetim, İspanyol çalıştırıcıyla sezonu tamamlamayı planlıyor. Yeni hoca için de belirlemeler yapan siyah-beyazlılar, yerli isimlerden yana. Beşiktaş taraftarının gündemden düşürmediği ve Alanyaspor'un başında başarılı bir dönem geçiren Sergen Yalçın ismi gündeme gelirken, bir diğer hoca adayı ise, Başakşehir'le lider durumda bulunan Abdullah Avcı. B planı ise Guti üzerine. Şenol Güneş'in lig bitmeden istifa etmesi halinde takımı Guti'ye emanet edecek olan Beşiktaş Yönetimi, kalan haftalarda İspanyol hocanın form durumuna göre farklı bir aksiyon alabilir. (iHA)

