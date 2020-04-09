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Beşiktaş'ta Güven Yalçın için Süper Lig formülü

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.04.2020 12:25 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta yönetimin, gelecek sezon öncesinde Güven Yalçın'ı bir Süper Lig ekibine kiralamaya sıcak baktığı bildirildi.

Beşiktaş'ta Güven Yalçın için Süper Lig formülü

Beşiktaş'a geçen sezonun başında katılan Güven Yalçın, 22 Süper Lig maçında 8 gol ve 2 asistlik performans ortaya koymuştu.

Bu form grafiğiyle gelecek için güven veren 21 yaşındaki forvet, bu sezon ise beklentilerin altında kaldı. Forma yarışında kendisini gösteremeyen ve Süper Lig'de 13 maçta kısıtlı süre alabilen Güven, 2 gol atmıştı.

Yönetimin, gelecek sezon öncesinde genç oyuncuyu, bir Süper Lig ekibine kiralamaya sıcak baktığı ve şimdiden kulüp arayışında olduğu öğrenildi.

(STAR)

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Beşiktaş Güven Yalçın Spor Toto Süper Lig

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