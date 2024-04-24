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Beşiktaş'ta haciz şoku! Ödeme apar topar yapıldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.04.2024 21:44
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Beşiktaş JK’da eskiden yapılan anlaşma nedeniyle forma arkalarındaki baskı malzemelerini üreten firmaya ödeme yapmamasından dolayı haciz geldiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta haciz şoku! Ödeme apar topar yapıldı

Süper Lig devi Beşiktaş'ta haciz şoku yaşanıyor. Gazeteci Erdener Karataş'ın haberine göre; Geçmişte yapılan anlaşma doğrultusunda Eylül 2023 – 1 Aralık 2023 tarihleri arasında formaların arkasına yapılan baskıların malzemesini üreten firmaya ödeme yapılmaması nedeniyle haciz işlemleri başlatıldığı öne sürüldü.

HACİZ KALDIRILDI

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Baskı malzemesi üreten firmayla anlaşılamaması nedeniyle Kartal Yuvası’na hacze geldiği, mevcut yönetim kurulunun da hızlıca konuyla ilgili aksiyon aldığı öğrenildi.

KARŞI TARAFLA ANLAŞILDI

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Bu doğrultuda baskı malzemesi üreten firmanın haciz işlemleri başlatması üzerine Beşiktaş yönetimi karşı tarafla anlaşarak ödeme konusunda uzlaşmaya varıp haczi kaldırdı.

FİKRET ORMAN'DAN SONRA İLK

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Beşiktaş yönetimine, Fikret Orman başkanlığından sonra ilk kez haciz gelmesi taraftarları endişelendirdi.

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