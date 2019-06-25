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Beşiktaş’ta Halilagic ile yollar ayrıldı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.06.2019 21:38 | Son Güncelleme

Beşiktaş Futbol Akademisi Koordinatörü Sead Halilagic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada siyah-beyazlı kulüple yollarının ayrıldığını duyurdu.

Beşiktaş’ta Halilagic ile yollar ayrıldı

Beşiktaş’ta futbol akademisi koordinatörü olarak görev yapan Sead Halilagic ile yollar ayrıldı. Halilagic, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Alınan karara göre Beşiktaş Kulübünden ayrılmış bulunuyorum. Yeni sezonda Beşiktaş Kulübüne başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Beşiktaş Sead Halilagic

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