Beşiktaş'ta hareketli saatler! Bardak taşmıştı... Kadro dışı kararı

Konyaspor yenilgisi sonrası Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar'da yönetim 9 kişi kalan Konyaspor'a karşı mağlup olunmasını asla kabul etmiyor. Ayrıca Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da bu durumu skandal olarak gördüğü öğrenildi.

KADRO DIŞI KARARI MASAYA YATIRILACAK

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve Kaptan Mert Günok ile önümüzdeki günlerde bir zirve gerçekleştireceği öğrenildi. Gerçekleşecek bu zirvede para cezaları ve kadro dışı bırakma gibi birtakım yaptırımların olacağı belirtiliyor. Gelecek sezon için şampiyonluk yarışına ortak olmak isteyen siyah beyazlılarda, çok güçlü takım kurulması görüşü hakim. Bu yüzden Adalı da vakit kaybetmeden sorunlu bölgelere neşteri vurmak istiyor. Konyaspor hezimeti sonrası Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.

TARAFTARLARIN TEPKİSİ

Siyah-Beyazlı yöneticilerin de başkana bu konuda tam destek verdiği ifade ediliyor. Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde ilk kez rakibinin 2 kişi eksik tamamladığı bir maçta mağlup olması taraftarların büyük tepkisine neden olmuştu. Siyah- Beyazlı taraftarlar bu hezimet sonrası takımlarını sosyal medyada adeta eleştiri yağmuruna tutmuştu.