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Beşiktaş'ta Harun Tekin sürprizi

BURSASPOR HABERLERİ  | 09.06.2018 16:02 | Son Güncelleme

Beşiktaş, bir yıl sonra sözleşmesi bitecek İspanyol file bekçisiyle yeni mukavele yapmak isterken, Bursasporlu kaleciyi de koz olarak kullanacak. İki kaliteli ismin rekabetinin siyah-beyazlı takıma avantaj olarak yansıyacağı düşünülüyor.

Beşiktaş'ta Harun Tekin sürprizi

Transfer çalışmaları kapsamında birçok mevkiye oyuncu bakan Beşiktaş Yönetimi, sürpriz şekilde Bursaspor kalecisi Harun Tekin’i gündemine aldı. Şu an için kalede bir sıkıntısı olmayan siyah-beyazlı yönetimin, bir sene sonra problem yaşamamak için şimdiden kolları sıvadığı ifade edildi.

Sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Fabri ile sözleşme uzatmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, pazarlıklarda elini güçlü tutmak için de Harun Tekin’i de kadrosuna katmak istediği bildirildi. Geçtiğimiz günlerde file bekçisinin menajeriyle masaya oturan fakat yeni sözleşme konusunda sonuç alamayan siyah-beyazlılar, ileride çıkması muhtemel olası bir kriz öncesinde Harun’u transfer edip elini güçlendirecek.

Bu çalışmayla bir taşla iki kuş vurma hesapları içerisinde olan Beşiktaş Yönetimi, Tolga Zengin’in ayrılma ihtimalini de göz önünde tutarak Harun ile ilgilendiği ortaya çıktı. Hem Fabri ile yapılacak pazarlıklarda hem de Tolga’nın ayrılma ihtimali karşısında, Harun kozunu oynamaya hazırlanan yönetim, para ve oyuncu vererek bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in de bir dönem öğrencisi olan ve bu anlamda teknik onay alan Harun Tekin, sadece bir yedek gibi düşünülmüyor. Milli file bekçisinin, Fabri ile rekabet edebilecek kalitede olması da bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Bursaspor file bekçisinin de Beşiktaş’a gitmeyi istediği bildirildi. (MİLLİYET)

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Bursaspor harun tekin Spor Toto Süper Lig

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