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Beşiktaş’ta Hasic ve Welinton takımla çalıştı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.11.2020 16:09 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda derbi maçta Fenerbahçe’nin konuğu olacak Beşiktaş, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş’ta Hasic ve Welinton takımla çalıştı

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saate yakın sürdü.

Antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ve küçük oyunlarla devam eden idman, tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Derbide gözler kalecilerde olacakDerbide gözler kalecilerde olacak

Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz haftalarda koronavirüs testleri pozitif çıkan ve bir süre takımdan ayrı kalan Welinton ve Hasic de takımla birlikte çalışmalara başladı. Testi pozitif çıkan bir diğer isim Oğuzhan Özyakup ise dün yapılan antrenmanda yer almıştı. Karantina süreçleri devam eden Vida ve N’Sakala ise antrenmana katılmadı. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla derbi hazırlıklarına devam edecek.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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