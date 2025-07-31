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Beşiktaş'ta hatalar silsilesi birbirini bırakmıyor! Kartal Shakhtar Donetsk'e karşı 2-0 geride...

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi elemeleri rövanş maçında Shakhtar Donetsk ile karşılaşıyor. Siyah beyazlılar maçın henüz başlarında gelen golle geriye düşerken, ilk yarının sonlarından gelen gol kartalın tur ümitlerini neredeyse bitirdi. Kartal'a tur için gol yemeden en az 4 gol gerekiyor.

Beşiktaş'ta hatalar silsilesi birbirini bırakmıyor! Kartal Shakhtar Donetsk'e karşı 2-0 geride...
Burak Kavuncu

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş ilk maçta 4-2 mağlup olduğu Shakhtar Donetsk ile rövanşta karşılaşıyor. Beşiktaş maçın henüz 12.dakikasında 1-0 geriye düşerken, ilk yarının sonlarında gelen gol ile skor 2-0 oldu.

BÜYÜK HATA VE…

Beşiktaş ta hatalar silsilesi birbirini bırakmıyor! Kartal Shakhtar Donetsk e karşı 2-0 geride... 1

Siyah beyazlılar maçın henüz 12.dakikasında orta saha’da top çevirirken, genç oyuncu Demir Ege Tıknaz büyük bir hata yaptı ve topu kaybetti. Sol kanattan topu alan Kevin kıvrak hareketlerle rakiplerinden sıyrıldı ve uzak köşeye topu bıraktı.

KARTAL MAÇA ORTAK OLAMADI!

Beşiktaş ta hatalar silsilesi birbirini bırakmıyor! Kartal Shakhtar Donetsk e karşı 2-0 geride... 2

Beşiktaş maçın ilk yarısında Shakhtar'a karşı etkili bir oyun gösteremezken, devre arasında girilirken gelen ikinci gol ile birlikte tur şansı zora girdi.

TUR İÇİN GOLLER GEREKLİ

Beşiktaş ta hatalar silsilesi birbirini bırakmıyor! Kartal Shakhtar Donetsk e karşı 2-0 geride... 3

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi elemeleri rövanş maçında Shakhtar Donetsk’e karşı yemeden en az 4 gol atması gerekiyor.

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21:00 İY
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
2 - 0
Beşiktaş Beşiktaş

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Shakhtar Donetsk beşiktaş
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