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Beşiktaş'ta hedef yeniden Bony

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.06.2018 16:13 | Son Güncelleme

Forvet takviyesi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Wilfried Bony ismi bir kez daha gündeme geldi.

Beşiktaş'ta hedef yeniden Bony

Forvet takviyesi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Swansea City'nin golcüsü Wilfried Bony'nin transferi için girişimlere başladı.

Beşiktaş, Swansea City ile 1+1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifini yaptı. Ada ekibinin 3 milyon euro talep etmesi üzerine Beşiktaş cephesi bu bedeli düşürmek için pazarlıklara başladı.

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Fildişi Sahilli oyuncu geçen sezon Swansea City forması altında 13'ü ilk 11'de olmak üzere 20 resmi maçta görev almış ve 4 kez fileleri havalandırmıştı. (Fanatik)


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Anahtar Kelimeler:
Wilfried Bony Beşiktaş swansea city

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Wilfried gelmez.
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