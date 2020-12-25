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Beşiktaş'ta hedef yeniden Cenk Tosun

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.12.2020 17:45 | Son Güncelleme

Beşiktaş devre arasında önceliği forvet transferine verecek. Siyah beyazlıların listesindeki ilk isim Everton forması giyen milli oyuncu Cenk Tosun...

Beşiktaş'ta hedef yeniden Cenk Tosun

Beşiktaş'ta ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar başladı. Siyah beyazlılar transfer döneminde önceliği hücum hattına verecek.

Kadrosuna forvet oyuncusu katmak isteyen Beşiktaş'ta ilk hedef Cenk Tosun. Everton forması giyen milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen siyah beyazlılar, İngiliz ekibinin Cenk ile ilgili kararını bekliyor. Everton'ın 29 yaşındaki oyuncunun transferine onay vermesi halinde kulüpler arasında resmi temaslar başlayacak.

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Yönetim kurulu, sezon başında kadro dışı bırakılan Lens, Douglas ve Mirin için teklif bekliyor. Sözleşmeleri süren üç oyuncunun takımdan ayrılma durumuna göre diğer transferler için harekete geçilecek.

Kadro dışı durumda olan Tyler Boyd ise ocak ayıda yeniden takıma dahil olacak. Hasic'i kiralamayı planlayan yönetim kurulu, Bosnalı futbolcunun kontejanını Boyd için kullanacak.


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