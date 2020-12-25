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İspanyol gazetesi MARCA duyurdu! İşte Falcao'nun yeni adresi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.12.2020 17:14 | Son Güncelleme

Galatasaray'da sakatlıktan dönen Radamel Falcao'nun geleceği merakla beklenirken yıldız oyuncuyla ilgili gelişmeler yaşanıyor. İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Marca, yıldız oyuncunun transferini duyurdu.

İspanyol gazetesi MARCA duyurdu! İşte Falcao'nun yeni adresi!

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan Radamel Falcao takıma döndü. Tedavisi tamamlanan ve antrenmanlara başlayan Kolombiyalı golcü şans verilmesi halinde Trabzonspor maçında da forma giyebilecek.Zaman zaman adı transfer iddialarına karışan Radamel Falcao'nun ismi özellikle David Beckham'ın sahibi olduğu ABD kulübü Inter Miami ile anılıyordu.Inter Miami'nin teklifini geri çeviren yıldız futbolcu şu an için takımdan ayrılmayı düşünmüyor. Sezonu Galatasaray'da tamamlamak isteyen deneyimli golcü sezon sonunda ABD'den gelecek teklifleri değerlendirmek istiyor.

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İSPANYOLLAR DUYURDU!

İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden biri olan MARCA, Falcao'nun transferini açıkladı. Sezon sonunda MLS'e transfer olabileceğini duyuran İspanyollar şu an için bu transfer ile ilgili netleşen bir şey olmadığını açıkladılar. Önümüzdeki sezon için bu transfere kesin gözüyle bakıldığını ekleyen MARCA, Falcao'nun hangi takıma gideceğini ise açıklamadı. Kolombiyalı golcünün Amerika'da yaşamak istemesi bu transferi kolaylaştırdı.

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