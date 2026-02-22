SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş'ta Hyeon-gyu Oh'dan 'Yılın Golü'! Sergen Yalçın inanamadı, dizlerinin üstüne çöktü

Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh, attığı inanılmaz golle futbol dünyasını ayağa kaldırdı! Şimdiden 'Yılın Golü' adayları arasına giren bu muhteşem vuruş sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'ın verdiği tepki geceye damga vurdu. Şaşkınlık ve sevinçten dizlerinin üstüne çöken tecrübeli hocanın o anları sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor!

Beşiktaş'ta Hyeon-gyu Oh'dan 'Yılın Golü'! Sergen Yalçın inanamadı, dizlerinin üstüne çöktü
Emre Şen
Oh Hyeon-Gyu

Oh Hyeon-Gyu

GKO Güney Kore
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig'de çıkışını sürdüren Beşiktaş, yeni transferi Hyeon-gyu Oh'un eşine az rastlanır jeneriklik golüyle mest oldu. Siyah-Beyazlı formayı sırtına geçirdiği andan itibaren kalitesini konuşturan Güney Koreli santrfor, attığı o muazzam golle şimdiden sezonun en unutulmaz anlarından birine imza attı.

ŞİMDİDEN "YILIN GOLÜ" ADAYI!

Beşiktaş ta Hyeon-gyu Oh dan Yılın Golü ! Sergen Yalçın inanamadı, dizlerinin üstüne çöktü 1

Taraflı tarafsız herkesin ağzını açık bırakan bu olağanüstü vuruş, futbolseverler tarafından anında "Yılın Golü" ilan edildi. Sosyal medyada defalarca paylaşılan o muhteşem an, Beşiktaş taraftarını adeta sevince boğarken, rakip taraftarlardan bile alkış topladı.

SERGEN YALÇIN KENDİNDEN GEÇTİ, DİZLERİNİN ÜSTÜNE ÇÖKTÜ!

Beşiktaş ta Hyeon-gyu Oh dan Yılın Golü ! Sergen Yalçın inanamadı, dizlerinin üstüne çöktü 2

Muhteşem golün ardından sahadaki futbolcular kadar kulübedeki heyecan da görülmeye değerdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyuncusunun çıkardığı bu harika şutun ağlarla buluştuğu an adeta kendinden geçti.

Golün şaşkınlığı ve muazzam sevinciyle bir anda dizlerinin üstüne çöken tecrübeli çalıştırıcı, ayağa kalktıktan sonra sevincini çılgınlar gibi yardımcı antrenörleriyle paylaştı. Sergen Yalçın'ın o inanamayan bakışları ve ikonik gol sevinci, maçın yayıncı kuruluş kameralarına saniye saniye yansırken, sosyal medyada da gecenin en çok konuşulan, en çok paylaşılan karesi oldu.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Beşiktaş Beşiktaş
4 - 0
Göztepe Göztepe

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kupada şampiyon Fenerbahçe Beko!Kupada şampiyon Fenerbahçe Beko!
Beşiktaş Göztepe karşısında istatistikleri tuz buz etti!Beşiktaş Göztepe karşısında istatistikleri tuz buz etti!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın beşiktaş Hyeon-Gyu Oh
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Hayvan dışkısının altından 19 yabancı çıktı!

Hayvan dışkısının altından 19 yabancı çıktı!

Okan Buruk mağlubiyet faturasını o isme kesti! "Komedi! Büyük utanç"

Okan Buruk mağlubiyet faturasını o isme kesti! "Komedi! Büyük utanç"

Ramazan programlarına tepki: "Hocalara vereceğiniz yüz binlerce TL'yi..."

Ramazan programlarına tepki: "Hocalara vereceğiniz yüz binlerce TL'yi..."

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.