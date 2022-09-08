SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta iki ayrılık! Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş Göztepe'ye kiralandı

Beşiktaş'ta iki ayrılık! Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş Göztepe'ye kiralandı

08.09.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş'ın Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'ye kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş'ta iki ayrılık! Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş Göztepe'ye kiralandı
Ajdin Hasic

Ajdin Hasic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş'ta iki futbolcuyla yollar ayrıldı. Siyah-Beyazlılar Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş'ın Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'ye kiralandığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcumuz Emirhan Delibaş ile sözleşmesi 2024-25 sezonuna sonuna kadar yenilenen profesyonel futbolcumuz Ajdin Hasic, 2022-23 sezonu sonuna kadar Göztepe’ye geçici transfer olmuşlardır.

Ajdin Hasic ile Emirhan Delibaş’a yeni kulüplerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

fdgdg

GÖZTEPE'DEN AÇIKLAMA

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "2003 doğumlu orta saha oyuncusu Emirhan Delibaş, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır. 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Ajdin Hasic, satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

1

2


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'a gelmişti! Galatasaray'ı reddedip Beşiktaş'a imzayı attı...İstanbul'a gelmişti! Galatasaray'ı reddedip Beşiktaş'a imzayı attı...
Galatasaray bombayı patlattı! Yusuf Demir...Galatasaray bombayı patlattı! Yusuf Demir...
Kerem Aktürkoğlu öfkesi! Türkiye gündemine oturdu...Kerem Aktürkoğlu öfkesi! Türkiye gündemine oturdu...
Anahtar Kelimeler:
Ajdin Hasic beşiktaş emirhan delibaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

O savcıdan utandıran mesajlar: Aynı anda ikinizle birlikte...

O savcıdan utandıran mesajlar: Aynı anda ikinizle birlikte...

Benzin ve motorin zammı sonrası bu kez indirim

Benzin ve motorin zammı sonrası bu kez indirim

İstanbul'a gelmişti! Galatasaray'ı reddedip Beşiktaş'a imzayı attı...

İstanbul'a gelmişti! Galatasaray'ı reddedip Beşiktaş'a imzayı attı...

Icardi'yi bile unutturacak transfer! Juan Mata, İstanbul'a geldi

Icardi'yi bile unutturacak transfer! Juan Mata, İstanbul'a geldi

Fatih Terim'e sürpriz teklif! İşte o takım...

Fatih Terim'e sürpriz teklif! İşte o takım...

Okan hoca acımadı! Onu da takımdan gönderiyor

Okan hoca acımadı! Onu da takımdan gönderiyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Türk oyuncularla İngilizce film! Fragmanı yayınlandı

Türk oyuncularla İngilizce film! Fragmanı yayınlandı

Uyarılar peş peşe geldi: Çocukları bekleyen en büyük tehlike

Uyarılar peş peşe geldi: Çocukları bekleyen en büyük tehlike

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Cesur paylaşımlarıyla gündem olmuştu! “Seksi pozlarımı annem...”

Cesur paylaşımlarıyla gündem olmuştu! “Seksi pozlarımı annem...”

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.