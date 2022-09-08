Beşiktaş'ta iki ayrılık! Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş Göztepe'ye kiralandı

Beşiktaş'ta iki futbolcuyla yollar ayrıldı. Siyah-Beyazlılar Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş'ın Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'ye kiralandığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcumuz Emirhan Delibaş ile sözleşmesi 2024-25 sezonuna sonuna kadar yenilenen profesyonel futbolcumuz Ajdin Hasic, 2022-23 sezonu sonuna kadar Göztepe’ye geçici transfer olmuşlardır.

Ajdin Hasic ile Emirhan Delibaş’a yeni kulüplerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

GÖZTEPE'DEN AÇIKLAMA

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "2003 doğumlu orta saha oyuncusu Emirhan Delibaş, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır. 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Ajdin Hasic, satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralanmıştır." ifadelerine yer verildi.



