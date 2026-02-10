Beşiktaş'ta ikinci Rafa Silva krizi! Yıldız isim yönetimle görüştü: Ayrılmak istiyorum

Beşiktaş’ta Rafa Silva sürecinin ardından sular durulmazken, bu kez Vaclav Cerny cephesinde yaşanan gelişmeler gündeme damga vurdu. Siyah-beyazlı takımın hücum hattındaki önemli isimlerinden biri olan Çek futbolcunun, kulüpteki geleceğine dair net bir karar aldığı öğrenildi.

'AYRILMAK İSTİYORUM'

Ara transfer döneminde ayrılık isteğini yönetime ileten Cerny’nin bu talebi, yönetim tarafından sezonun kritik süreci gerekçe gösterilerek kabul edilmedi. Kadro istikrarını korumak isteyen Beşiktaş, performansıyla öne çıkan oyuncunun sezon ortasında ayrılmasına onay vermedi. Ancak bu karar, oyuncu tarafında geri adım atılmasına neden olmadı.

MENAJERİ GELDİ

Cerny’nin talebi doğrultusunda menajeri David Nehoda İstanbul’a gelerek kulüp yetkilileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Yapılan temaslarda oyuncunun mevcut durumdan memnun olmadığı ve sezon sonunda takımdan ayrılma kararını netleştirdiği ifade edildi. Bu gelişmenin ardından Cerny’nin yeni sezon için alternatif kulüplerle temas kurmaya başladığı belirtiliyor.

Vaclav Cerny, bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 19 maçta 6 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağladı.