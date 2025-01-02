Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi! Resmi açıklama bekleniyor... O maçta takımın başında

Beşiktaş’ta başkanlık seçiminin ardından gözler teknik direktör konusuna çevrilmiş durumda. Siyah-Beyazlılar'da Sergen Yalçın ismi ön plana çıkarken başarılı teknik adam için artık geri sayıma geçildiği öğrenildi.

SON BİR KEZ MASAYA OTURULACAK

Serdal Adalı’nın seçim öncesi yaptığı açıklamalarda birinci tercihi olarak ifade ettiği Sergen Yalçın konusunda taraflar daha önce prensipte el sıkışsa da konunun resmiyete dökülmesi için son kez bir daha masaya oturulacak.

BODRUM MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA

Beşiktaş’ın 11 Ocak’ta Bodrum FK’yi Tüpraş Stadı’nda ağırlayacağı maçta ise son anda bir sürpriz yaşanmadığı takdirde Sergen Yalçın takımın başındaki yerini alacak.

RİZE'DE TOPRAKTEPE

52 yaşındaki teknik adamın 7 kişilik ekibi de Ümraniye’de göreve başlamak için adeta saatleri sayarken Sergen Yalçın’ın takımın başında ilk maçına taraftarın karşısında çıkacağı öğrenildi.