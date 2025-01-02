SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi! Resmi açıklama bekleniyor... O maçta takımın başında

Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi! Resmi açıklama bekleniyor... O maçta takımın başında

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.01.2025 13:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın başkan seçilmesinin ardından ilk olarak teknik direktör konusu halledilmek istenirken listenin başındaki isim Sergen Yalçın'da sürpriz gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi! Resmi açıklama bekleniyor... O maçta takımın başında

Beşiktaş’ta başkanlık seçiminin ardından gözler teknik direktör konusuna çevrilmiş durumda. Siyah-Beyazlılar'da Sergen Yalçın ismi ön plana çıkarken başarılı teknik adam için artık geri sayıma geçildiği öğrenildi.

SON BİR KEZ MASAYA OTURULACAK

6774fd6830363706df9750f7

Serdal Adalı’nın seçim öncesi yaptığı açıklamalarda birinci tercihi olarak ifade ettiği Sergen Yalçın konusunda taraflar daha önce prensipte el sıkışsa da konunun resmiyete dökülmesi için son kez bir daha masaya oturulacak.

BODRUM MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA

Screenshot_3

Beşiktaş’ın 11 Ocak’ta Bodrum FK’yi Tüpraş Stadı’nda ağırlayacağı maçta ise son anda bir sürpriz yaşanmadığı takdirde Sergen Yalçın takımın başındaki yerini alacak.

RİZE'DE TOPRAKTEPE

Screenshot_4

52 yaşındaki teknik adamın 7 kişilik ekibi de Ümraniye’de göreve başlamak için adeta saatleri sayarken Sergen Yalçın’ın takımın başında ilk maçına taraftarın karşısında çıkacağı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Süper Lig Serdal Adalı son dakika beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2025'in ilk seçim anketi! Asgari ücret zammı etkiledi, birinci parti değişti

2025'in ilk seçim anketi! Asgari ücret zammı etkiledi, birinci parti değişti

Asgari ücreti bildi, emekli maaşı zammı için nokta rakam verdi! 'Erdoğan'ın kabul edeceğini zannetmiyorum'

Asgari ücreti bildi, emekli maaşı zammı için nokta rakam verdi! 'Erdoğan'ın kabul edeceğini zannetmiyorum'

Osimhen'den veda gibi paylaşım! Taraftar ayaklanmış durumda...

Osimhen'den veda gibi paylaşım! Taraftar ayaklanmış durumda...

G.Saray'a müjdeli haber! Bakanlık duyurdu...

G.Saray'a müjdeli haber! Bakanlık duyurdu...

Mourinho'dan İtalyan basınına Galatasaray açıklaması!

Mourinho'dan İtalyan basınına Galatasaray açıklaması!

Icardi'de sürpriz! Teknik heyetle görüştü, dönüyor...

Icardi'de sürpriz! Teknik heyetle görüştü, dönüyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.