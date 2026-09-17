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Orkun Kökçü'den Marsilya maçında Beşiktaş tarihine geçen performans!

Beşiktaş'ın Marsilya'yı 4-1 mağlup ettiği gecede Orkun Kökçü damgasını vurdu. Kaptan, 3 dakika içinde yaptığı 2 asistle gecenin adamı oldu.

Orkun Kökçü'den Marsilya maçında Beşiktaş tarihine geçen performans!
Burak Kavuncu
Orkun Kökçü

Orkun Kökçü

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş, Marsilya karşısında 4-1'lik farklı bir galibiyet alırken Orkun Kökçü sergilediği performansla geceye damga vurdu. Milli futbolcu, 3 dakika içerisinde yaptığı 2 asistle siyah-beyazlıların UEFA turnuvaları tarihinde önemli bir ilke imza attı.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN 3 DAKİKADA 2 ASİST

Orkun Kökçü den Marsilya maçında Beşiktaş tarihine geçen performans! 1

Marsilya karşısında kaptanlık pazubandını takan Orkun Kökçü, karşılaşmanın kritik bölümünde üst üste iki asist yaptı. Türk futbolcu, yalnızca 3 dakika içerisinde yaptığı asistlerle Beşiktaş'ın farklı galibiyetinde önemli rol oynadı.

BEŞİKTAŞ TARİHİNDE BİR İLK

Orkun Kökçü den Marsilya maçında Beşiktaş tarihine geçen performans! 2

Orkun Kökçü, bu sezon düzenlenen UEFA turnuvalarında, ön elemeler hariç, Beşiktaş formasıyla bir maçta iki asist yapan ilk Türk oyuncu oldu.

Milli futbolcunun bu performansı, Marsilya karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin öne çıkan detaylarından biri olarak kayıtlara geçti.

KARTAL'DAN MARSİLYA'YA 4 GOL

Orkun Kökçü den Marsilya maçında Beşiktaş tarihine geçen performans! 3

Beşiktaş, Avrupa arenasındaki karşılaşmada Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, özellikle kısa süre içerisinde bulduğu gollerle mücadelede üstünlüğü ele geçirirken Orkun Kökçü'nün asistleri galibiyette belirleyici oldu.

AYAĞINDAKİ SORUNA RAĞMEN...

Orkun Kökçü den Marsilya maçında Beşiktaş tarihine geçen performans! 4

Ayak parmağındaki çatlağa rağmen sahaya çıkan Orkun Kökçü, Marsilya karşısında gösterdiği performansla geceye damga vurdu. Kaptanlık pazubandını takan milli futbolcu, kısa süre içerisinde yaptığı 2 asistle Beşiktaş'ın 4-1'lik galibiyetinde başrol oynarken, sakatlığına rağmen ortaya koyduğu mücadele ve performans büyük alkış aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Marsilya Orkun Kökçü beşiktaş
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