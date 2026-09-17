Orkun Kökçü'den Marsilya maçında Beşiktaş tarihine geçen performans!

Beşiktaş, Marsilya karşısında 4-1'lik farklı bir galibiyet alırken Orkun Kökçü sergilediği performansla geceye damga vurdu. Milli futbolcu, 3 dakika içerisinde yaptığı 2 asistle siyah-beyazlıların UEFA turnuvaları tarihinde önemli bir ilke imza attı.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN 3 DAKİKADA 2 ASİST

Marsilya karşısında kaptanlık pazubandını takan Orkun Kökçü, karşılaşmanın kritik bölümünde üst üste iki asist yaptı. Türk futbolcu, yalnızca 3 dakika içerisinde yaptığı asistlerle Beşiktaş'ın farklı galibiyetinde önemli rol oynadı.

BEŞİKTAŞ TARİHİNDE BİR İLK

Orkun Kökçü, bu sezon düzenlenen UEFA turnuvalarında, ön elemeler hariç, Beşiktaş formasıyla bir maçta iki asist yapan ilk Türk oyuncu oldu.

Milli futbolcunun bu performansı, Marsilya karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin öne çıkan detaylarından biri olarak kayıtlara geçti.

KARTAL'DAN MARSİLYA'YA 4 GOL

Beşiktaş, Avrupa arenasındaki karşılaşmada Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, özellikle kısa süre içerisinde bulduğu gollerle mücadelede üstünlüğü ele geçirirken Orkun Kökçü'nün asistleri galibiyette belirleyici oldu.

AYAĞINDAKİ SORUNA RAĞMEN...

Ayak parmağındaki çatlağa rağmen sahaya çıkan Orkun Kökçü, Marsilya karşısında gösterdiği performansla geceye damga vurdu. Kaptanlık pazubandını takan milli futbolcu, kısa süre içerisinde yaptığı 2 asistle Beşiktaş'ın 4-1'lik galibiyetinde başrol oynarken, sakatlığına rağmen ortaya koyduğu mücadele ve performans büyük alkış aldı.