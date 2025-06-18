Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor! Onur Bulut Başakşehir yolcusu... Anlaşma neredeyse tamam

Geçtiğimiz sezonu kötü bir sıralama ile bitiren Beşiktaş’da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in talimatlarıyla takımdan gönderilecek isimler üzerine çalışmalar yapan Başkan Serdal Adalı, oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor. Türkiye Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Onur Bulut'un transferi için Beşiktaş ile büyük oranda anlaşmaya vardı. İki taraf arasında son detaylar görüşülüyor.

BONSERVİS İSTEĞİ

Onur Bulut'un transferi için RAMS Başakşehir bonservis bedeli olarka 250 bin euro ödemek isterken, Beşiktaş bu transferden 350 bin euro kazanmayı planlıyor. İki taraf arasında son detaylar görüşülüyor.

KAYSERİSPOR’DAN GELMİŞTİ

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile başarılı bir performans gösterdikten sonra 1 milyon euro karşılığında Beşiktaş’ın yolunu tutan Onur Bulut, burada gösterdiği performansla taraftarın gözüme giremedi.