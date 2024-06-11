Beşiktaş'ta ilk imza atılıyor! Gabriel Paulista transferinde anlaşma sağlandı... İşte sözleşme süresi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst getirilirken, futbolcu transferinde de ilk isimde mutlu son oldukça yakın

İLK İMZA ATILIYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş transferde ilk imzayı Gabriel Paulista’ya attırmaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlılar, Atletico Madrid’le sözleşmesi biten 33 yaşındaki Brezilyalı stoperle her konuda anlaşma sağladı. Devre arasında transferi gündeme gelen ancak son dakikada 6 aylığına Atletico Madrid’e giden deneyimli futbolcu, Beşiktaş’ın teklifini bu kez kabul etti.

3 YILLIK ANLAŞMA

Bronckhorst’un kadrosunda görmek istediği başarılı futbolcuyla Gabriel Paulista ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.





