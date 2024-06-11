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Beşiktaş'ta ilk imza atılıyor! Gabriel Paulista transferinde anlaşma sağlandı... İşte sözleşme süresi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.06.2024 15:48
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni hoca Giovanni van Bronckhorst olurken, Holldandalı hocanın talimatları doğrultusunda temaslar devam ediyor. Siyah-Beyazlılar ilk temaslarına devam ederken, ilk imza oldukça yakın. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta ilk imza atılıyor! Gabriel Paulista transferinde anlaşma sağlandı... İşte sözleşme süresi
Gabriel Paulista

Gabriel Paulista

BRE Brezilya
Yaş: 34 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst getirilirken, futbolcu transferinde de ilk isimde mutlu son oldukça yakın

İLK İMZA ATILIYOR

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş transferde ilk imzayı Gabriel Paulista’ya attırmaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlılar, Atletico Madrid’le sözleşmesi biten 33 yaşındaki Brezilyalı stoperle her konuda anlaşma sağladı. Devre arasında transferi gündeme gelen ancak son dakikada 6 aylığına Atletico Madrid’e giden deneyimli futbolcu, Beşiktaş’ın teklifini bu kez kabul etti.

3 YILLIK ANLAŞMA

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Bronckhorst’un kadrosunda görmek istediği başarılı futbolcuyla Gabriel Paulista ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

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