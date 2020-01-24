Beşiktaş'ta ilk teknik direktör adayı Sergen Yalçın

Beşiktaş Yönetimi Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yollarını tamamen ayırdı. Tesislerde gerçekleşen zirve sonrası ayrılık kararı çıktı. Siyah-beyazlı kulüp ayrılığı resmen açıklarken yeni hocanın kim olacağı merak konusu oldu. Kartal'da hoca olarak 3 büyük aday bulunuyor. İlk aday Sergen Yalçın olurken siyah beyazlılarda Tayfun Korkut, Lucescu ve Samet Aybaba isimleri öne çıkıyor. Öte yandan hafta sonu Göztepe ile oynanacak maça takımın başında kimin çıkacağı belli oldu.

Tesislere giderek siyah - beyazlı teknik adamla bir araya gelen Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı ile yollar tamamen ayrıldı. Siyah-Beyazlı kulüp sitesinden yolların ayrılığını duyurdu.

Avcı'nın ayrılığı sonrası kimin Beşiktaş'ın başına geçeceği merak konusu oldu.

İLK ADAY SERGEN YALÇIN

Beşiktaş'ta boşalan teknik direktörülük koltuğu için en büyük aday Sergen Yalçın. Yalçın kısa süre önce Yeni Malatyaspor ile yollarını ayırdı. Yönetimin Yalçın ile temasa geçmesi bekleniyor.

SERGEN OLMAZSA DİĞER ADAYLAR

Diğer bir aday ise Almanya'da önemli takımlarda görev yapmış Tayfun Korkut oldu.

Kartal'ın diğer teknik direktör adayları ise; Ruman teknik adam Lucescu ve daha önce Beşiktaş'ta görev almış Samet Aybaba oldu.

Bunun yanı sıra Beşiktaş'ın Göztepe ile karşılaşacağı Süper Lig maçında kulübede antrenör Gökhan Keskin yer alacak.

