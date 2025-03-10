SPOR

68
61
50
44
43
36
36
33
33
32
32
32
31
28
27
27
27
16
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta Isco bombası! İspanyol yıldız için girişimler başladı... Kartal Real Betis ile masada

Beşiktaş'ta Isco bombası! İspanyol yıldız için girişimler başladı... Kartal Real Betis ile masada

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
10.03.2025 17:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Real Betis'te forma giyen İspanyol orta saha oyuncusu Isco'yu transfer listesine ekledi. Siyah-beyazlılar iki katı maaş teklif etmeye hazır.

Beşiktaş'ta Isco bombası! İspanyol yıldız için girişimler başladı... Kartal Real Betis ile masada
Isco

Isco

İSP İspanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Betis
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş’ın yeni scout şefi Eduard Graf yönetiminde belirlenen transfer hedefleri arasında, Real Betis forması giyen Isco'nun olduğu iddia edildi.

BEŞİKTAŞ ISRARLI

6

El Nacional’in haberine göre, Beşiktaş, Real Betis’te top koşturan Isco'yu transfer etmek istiyor. Siyah-beyazlılar, 32 yaşındaki oyuncuya Betis'te aldığı maaşın iki katını teklif etmeyi planlıyor. Capology verilerine göre, Isco İspanya’da yıllık net 3 milyon Euro kazanıyor. 2027’ye kadar Betis ile sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncunun serbest kalma bedeli ise 20 milyon Euro olarak belirtiliyor.

BETİS BIRAKMAK İSTEMİYOR

5

Real Betis, takımın lider ve tecrübeli oyuncularından Isco'yu bırakmak istemiyor. Ancak habere göre, Beşiktaş’ın mali teklifleri karşısında, İspanyol kulübünün oyuncuyu takımda tutmakta zorluk yaşayabileceği iddia ediliyor. Kariyerinde daha önce Real Madrid'de forma giyen Isco, bu sezon Real Betis ile çıktığı 17 karşılaşmada 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:30
Beşiktaş Beşiktaş
-
Gaziantep FK Gaziantep FK

Göztepe’nin galibiyet hasreti 6 maça çıktıGöztepe’nin galibiyet hasreti 6 maça çıktı
NBA'de Cleveland Cavaliers, üst üste 14. galibiyetine ulaştıNBA'de Cleveland Cavaliers, üst üste 14. galibiyetine ulaştı
Anahtar Kelimeler:
transfer Isco beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sakarya'da korkunç olay! Okul zilinden rahatsız oldu: Müdürün boğazını kesti...

Sakarya'da korkunç olay! Okul zilinden rahatsız oldu: Müdürün boğazını kesti...

Küçük çocuğuna taciz infial yaratmıştı! Harekete geçildi

Küçük çocuğuna taciz infial yaratmıştı! Harekete geçildi

Şenol Güneş’in yerine ya Fatih Tekke ya Arda Turan gelecek! Eski Galatasaray teknik direktörü de gündemde…

Şenol Güneş’in yerine ya Fatih Tekke ya Arda Turan gelecek! Eski Galatasaray teknik direktörü de gündemde…

Futbolu bıraktı, yeni işinde zengin oldu!

Futbolu bıraktı, yeni işinde zengin oldu!

TFF'den yabancı hakem kararı! Canlı yayında duyurdu...

TFF'den yabancı hakem kararı! Canlı yayında duyurdu...

Trabzonspor'da bir dönem sona erdi! Şenol Güneş ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da bir dönem sona erdi! Şenol Güneş ile yollar ayrıldı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bahar Fırsatları'ndan alabileceğiniz en iyi şey! Ömür boyu garantili...

Bahar Fırsatları'ndan alabileceğiniz en iyi şey! Ömür boyu garantili...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.