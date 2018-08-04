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Beşiktaş'ta Jeremain Lens, Quaresma'nın yerini kaptı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.08.2018 08:46 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın 2 maçta 8 gol attığı B36 Torshavn karşısında toplamda; 1 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Lens, yükselen performansıyla göz kamaştırdı. Hollandalı kanat oyuncusu, bu çıkışı sonrasında Dünya Kupası sebebiyle takıma geç katılan Quaresma’nın 11’deki yerini kaptı.

Beşiktaş'ta Jeremain Lens, Quaresma'nın yerini kaptı

Beşiktaş formasıyla geçen sezon ortaya koyduğu futbolla beklentilerin çok altında kalan Jeremain Lens, yeni döneme adeta bomba gibi girdi.

Kara Kartal’ın Slovakya ve Avusturya kamplarında iyi bir hazırlık süreci geçiren Hollandalı futbolcu, B36 Torshavn’la oynadıkları ilk maçın ardından ikinci mücadeleye de damgasını vurdu. Faroe Adaları’ndaki karşılaşmada 1 gol ve bir asistlik performansıyla 2-0’lık zafere direkt katkı sağlayan Lens, önceki akşam Vodafone Park’taki oyunda da adeta fırtına gibi esti. 6-0’lık farklı galibiyete 2 asistlik katkı sağlayan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, Dünya Kupası sebebiyle takıma geç katılan Ricardo Quaresma’nın ilk 11’deki yerini kaptı.

Babel’in koltuğu sallantıda

Maç sonunda başarılı performansı sebebiyle teknik direktör Şenol Güneş’ten övgü alan Lens, Siyah-Beyazlı taraftarları da mest etti. Güneş’in, kısa vadede Lens’in ilk 11’deki yerini değiştirmeyi planlamadığı, şu anda 11 dışında bulunan Ricardo Quaresma’yı, bir diğer kanat oyuncusu Ryan Babel’le rekabete sokacağı öğrenildi.

(FANATİK)

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