Beşiktaş’ta Josef de Souza gidiyor, yerine Maxim geliyor! Yıldız oyuncu arkadaşlarıyla vedalaştı...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ilde kalıcı hasarlara yol açan depremler sonrası tüm spor müsabakalarına ara verilmişti. Bu sebeple transfer dönemi de 18 Şubat’a kadar uzatıldı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİYOR

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta da bir ayrılık, bir de transfer gerçekleşecek. Çin ekibi Beijing Guoan’la anlaşmaya varan Josef de Souza, bugün siyah-beyazlı takımdan ayrılacak. 2020-2021 sezonunda Beşiktaş’a transfer olan Josef’in, alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetme konusunda kulüple anlaşmaya vardığı öğrenildi.

YERİNE MAXIM GELİYOR

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcunun ayrılığı üzerine bir de yeni transfer gerçekleştirecek. Kara Kartal, deprem dolayısıyla ligden çekilen Gaziantep FK’nın 32 yaşındaki futbolcusu Maxim ile kiralık olarak anlaştı. Romanyalı futbolcu, sağlık kontrollerinden geçip resmi sözleşmeyi imzalamak için bugün İstanbul’a gelecek.

