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Beşiktaş'ta kadro dışı kalan N'Sakala'nın yeni takımı Göztepe oluyor!

02.01.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta süresiz kadro dışı kalan Fabrice N'Sakala'nın, Göztepe'nin gündeminde olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan N'Sakala'nın yeni takımı Göztepe oluyor!
Fabrice N'Sakala

Fabrice N'Sakala

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Fabrice N'Sakala'nın Süper Lig'in ilk yarısında istediği sonuçları alamayan ve devreyi 15 puanla 19. sırada tamamlayan Göztepe'nin gündeminde olduğu iddia edildi.

İzmir ekibinin siyah beyazlılar tarafından süresiz kadro dışı bırakılan ismi B planı olarak düşündüğü, Dinamo Zagreb'li sol bek Francois Moubandje ile yapılan görüşmelerden çıkacak sonuca göre transferde rotasını belirleyeceği öğrenildi.

6 AY SÖZLEŞMESİ VAR

Trabzonsporlu Yusuf Sarı'nın Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçtan sonra yazdığı "Bravo takım!" mesajını beğendiği için tepki gören 31 yaşındaki futbolcu ile ilgili olarak kulüp 22 Kasım'da kadro dışı kararını resmen açıklamıştı. N'Sakala devre arası ayrılmazsa sözleşmesinin bittiği haziran sonuna kadar takımdan ayrı çalışmaya devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Göztepe
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