Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Necip Uysal'dan emeklilik kararı!

SON DAKİKA: Beşiktaş'ın altyapısından çıkan ve kaptanlığa kadar ulaşan Necip Uysal, sezon sonunda Beşiktaş formasıyla futbolu bırakacağını açıkladı. Uysal, "Sezon sonunda şartlar ne olursa olsun kariyerime bu forma ile nokta koyacağım.'' diyerek bir veda açıklaması yayınladı.

Burak Kavuncu
Necip Uysal

Necip Uysal

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Necip Uysal kariyerini Beşiktaş’ta bitireceğini açıkladı.

AÇIKLAMA YAYINLADI!

Beşiktaş ta kadro dışı kalan Necip Uysal dan emeklilik kararı! 1

Necip Uysal, "Bilin ki benimle yapılan konuşmada 'Kadro dışı olduğum' dışında bir bilgi paylaşılmadı. Konu iletildiğinde, kişisel planlamamı yapabilmek ve sezon sonunda futbola bu forma altında nokta koyabilmek için anlayış istedim, olumsuz karşılandım. Benim zaten Beşiktaş'tan bir talebim olmadı ama bazı sosyal medya hesaplarında anlatıldığı gibi önüme bir opsiyon koyulmadı.

Beşiktaş ta kadro dışı kalan Necip Uysal dan emeklilik kararı! 2

Futbolu hemen orada bırakmam istendi. Şartlar ne olursa olsun, iletişimin çok değerli olduğuna inanırım. O yüzden hocamı arayıp onun fikrini almak istedim ama başaramadım. Tüm kariyerini bu forma altında geçirmiş ve takımın kaptanlığını yapmış Necip olarak, konuşacak bir kişi bulamadım. Kendi adıma, kulübüm adına üzgünüm. Beni destekleyecekseniz veya eleştirecekseniz bu gerçekler ışığında yapmanızı isterim." dedi.

Beşiktaş ta kadro dışı kalan Necip Uysal dan emeklilik kararı! 3

Necip Uysal "Ben hayatımda siyah-beyazdan başka forma giymedim, göğsümde farklı bir arma taşımadım. Yine giymeyeceğim, yine taşımayacağım. Futbola ve 22 yıllık emeğime duyduğum saygıdan ve ileride çocuklarıma 'Babanız hiçbir şeyi yarım bırakmadı.' diyebilmek için sezon sonuna kadar, bana kulübümün gösterdiği yerde ve şekilde antrenmanlarıma devam edeceğim. Sezon sonunda da şartlar ne olursa olsun, kariyerime bu forma altında nokta koyacağım." diye konuştu.

''KADRO DIŞ HABERİMİ SOSYAL MEDYADA GÖRDÜĞÜM ANDAN İTİBAREN...''

Beşiktaş ta kadro dışı kalan Necip Uysal dan emeklilik kararı! 4

Necip Uysal, "Haberi sosyal medyada gördüğüm andan itibaren düşünüyorum, hiç pişmanlığım var mı diye. Pişmanlığım yok, kalp kırıklığım var ama o da geçer. Bir parça nezaket, her şeyi toz pembe yapardı oysa ki…

Ben, Necip Uysal. Bana gönlünde zerre kadar yer ayırmış her taraftarımıza, üzerimde emeği olan hocalarıma, yöneticilerime çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin.

Ben, Necip Uysal. Bilin ki bu renkleri çok sevdim. Bu forma altında hayalini bile kuramayacağım mutluluklar yaşadım.

Ve bu dakikadan sonra istiyorum ki bu konu sessizce kapansın. Bu camiaya, bu kulübe bir zarar gelmesin.

Ben, Necip Uysal ve kalbimden dökülen son cümle, müsaadenizle:

Sonu böyle olsun istemezdim…" açıklamasında bulundu.

Beşiktaş ta kadro dışı kalan Necip Uysal dan emeklilik kararı! 5

