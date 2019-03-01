Beşiktaş'ta Kagawa ve Gökhan Gönül kadroda yok

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında yarın saat 16.00’da Kadir Has Stadı’nda İ.M. Kayserispor ile karşılaşacak. Shinji Kagawa sol kasık adduktor ve Gökhan Gönül sol uyluk arka biceps adale sakatlıkları nedeniyle Kayserispor maçı kafilesinde yer almadı.
Teknik Direktör Şenol Güneş, maç kadrosuna şu isimleri aldı:
"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Adriano Correia, Domagoj Vida, Nicolas Mirin, Enzo Roco, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın, Burak Yılmaz."
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