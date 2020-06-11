Beşiktaş'ta kale Ersin Destanoğlu'na emanet

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3 aylık aradan sonra siyah beyazlı takımın Süper Lig'de oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı için kaleye kimin geçeceğine karar verdi.
NTV Spor'da yer alan habere göre, Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu'nu ilk 11'de sahaya sürecek.
Beşiktaş altyapısından yetişen 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu henüz A Takım ile maça çıkmadı. 2001 doğumlu, 1.95 boyundaki genç kaleci, bu sezon Spor Toto Gelişim Elit U-19 liginde 18 kez siyah beyazlı formayı giydi.
Takımın 1. kalecisi konumundaki Loris Karius, koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Beşiktaş ile yollarını ayırmıştı.
İşte Fatih Terim'in yeni 'Hasan Şaş'ı
Cimbom'dan transfer bombası
Kaldığı yerden devam etmek istiyor
TFF Riva VAR Merkezi lige hazır
Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular
Bursaspor son anlarda nefes alıyor
Trabzonspor deplasmanda kaybetmiyor
F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor
Arda'dan flaş açıklama: Ne derse o olur!
Galatasaray derken... Ezeli rakibe gidiyor!
Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor
'Gerçekçi hedefler var'
Almanya Kupası'nın ilk finalisti Leverkusen
Cengiz Ünder dünya devine mi gidiyor? Açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum