Beşiktaş'ta kaleci Stanislav Kritsyuk ile temasa geçti

Yerli ve yabancı bir çok kaleci adayı ile temas halinde olan siyah beyazlılar, bir yandan da Ersin ve Utku'nun 7 maçlık performansını gözlemleyecek.

PSV'li Jeroen Zoet için çok istekli olan yönetim, 1 sezon daha sözleşmesi olan Hollandalı kaleci için hala kiralama seçeneği üzerinde duruyor. Erdal Torunoğulları'nın bizzat ilgilendiği bu transferde, Zoet'un PSV'de birinci kaleci olarak düşünülmemesi ve geçen sezon kiralık gönderilmiş olması Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor.

Diğer yandan Toulese ile sözleşme yenilemeyen Hırvat kaleci Kalinic'e teklifini ileten siyah beyazlılar, görüşmeyi düşündükleri yerli kaleci adaylarından, bonservis ödenecek olmasından dolayı şimdilik vazgeçmiş durumda.

STANİSLAV KRİSTYUK

Bu arada Beşiktaş'ın kaleci adaylarına bir yenisi daha eklendi. Rus ekibi Krosnadar ile sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek olan Stanislav Kritsyuk, Beşiktaş'ın radarına girdi. 30 yaşındaki tecrübeli kaleci ile geçtiğimiz günlerde temasa geçen siyah beyazlıların, yapılan pazarlıklarda önemli bir mesafe kaydettiği öğrenildi.